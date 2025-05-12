В России обнародовали новые справочники средней стоимости автозапчастей

Представители Российского союза страховщиков (РСА) приступили к публичной проверке обновленных справочников, где содержится информация о средней стоимости деталей для машин и нормо-часа работ.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на главу РСА Евгения Уфимцева. Опираясь на свежие справочники, страховщики будут оценивать в какую сумму обойдется ремонт автомобилей, чьи водители своевременно оформили полисы ОСАГО. От этого будут напрямую зависеть выплаты пострадавшим в дорожных авариях.

Проверка справочников продлится по 28 мая. После окончания, включая этапы замечаний и предложений, обновленная версия должна стать актуальной с 19 июня. Ее составляли, используя результаты исследования рынка. Речь идет о мониторинге с февраля по апрель текущего года.