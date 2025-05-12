Mazda представила в России новый бренд MZD

Под эгидой новой марки MZD компания «Мазда» создала производство и организовала поставки в Россию запасных частей и расходных материалов, предназначенных для ранее проданных в стране японских автомобилей.

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», продукция бренда MZD полностью соответствует оригинальным комплектующим, и в ее качестве можно не сомневаться. В том числе речь идет о линейке новых премиальных моторных масел, тормозных и трансмиссионных жидкостях, аккумуляторах и фильтрах.

По словам генерального директора ООО «Мазда Мотор Рус» Андрея Глазкова, решение о создании бренда MZD созрело еще в конце 2023 года. Это сделали для того, чтобы обеспечить владельцам машин с шильдиком Mazda привычный высокий уровень обслуживания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новый кроссовер Mazda EZ-60 собрал рекордное количество предзаказов. Есть шанс, что электрический SUV появится и в России.