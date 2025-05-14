Запчасти для китайских автомобилей резко подорожали в апреле

Стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей в апреле 2025 года показала значительное увеличение. Наиболее заметно подорожали зеркала заднего вида и лобовые стекла, при этом средний рост цен по страховой корзине составил 2,1%.

Анализ рынка Национальным агентством промышленной информации (НАПИ) показал значительное подорожание и других элементов: задние фары стали дороже на 8%, передние — на 5,5%, а решетка радиатора поднялась в цене на 6,3%. Менее выраженный рост продемонстрировали бамперы и колесные диски.

При этом некоторые важные компоненты, включая элементы подвески, двери и кузовные детали, сохранили относительную стабильность цен с колебаниями в пределах 1-1,5%. Тренд на высокий разброс и динамику цен создает дополнительную нагрузку на владельцев китайских автомобилей, особенно учитывая их быструю амортизацию на вторичном рынке.

Эксперты связывают текущую ситуацию с колебаниями валютных курсов и логистическими сложностями. Рост цен на запчасти может повлиять на стоимость страховых полисов и обслуживания, что потенциально может снизить привлекательность китайских автомобилей для российских потребителей в среднесрочной перспективе.