В середине мая в Москве завершилась ежегодная международная выставка MIMS Automobility Moscow 2025. Этот популярный в нашей стране автотехнический форум, более тридцати лет проходивший на территории столичного «Экспоцентра» на Красной Пресне, со следующего года меняет место прописки и переезжает в Санкт-Петербург. Впрочем, грядущие планы ничуть не помешали организаторам масштабно и весьма продуктивно провести завершающее мероприятие нынешнего года. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» оценил «прощальные» экспозиции московской MIMS-2025.

Сейчас уже можно однозначно утверждать, что те прогнозы, которые еще год назад высказали эксперты портала «АвтоВзгляд» относительно будущего технических выставок и MIMS Automobility Moscow, вчастности, сбылись в полной мере. Последние сомнения развели заявления, сделанные непосредственно самими организаторами. В них сообщалось, что в следующий раз выставка, уже в статусе MIMS Automobility Saint-Petersburg 2026, пройдет в Питере.

Место для проведения там выбрано пафосное, а именно КВЦ «Экспофорум», куда регулярно наезжают первые лица государства. Насколько эта площадка станет привлекательной для разных бизнес-сегментов автоиндустрии, сказать сложно. Что же касается «прощальной» MIMS-2025, то она в этот раз приняла более полутора тысяч поставщиков и производителей автокомпонентов из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Так что посмотреть здесь было на что, в чем корреспондент «АвтоВзгляда» убедился лично.

НАДО СРОЧНО МЕНЯТЬ ДЕТАЛЬ!

Большой интерес у представителей транспортных компаний вызвали технические разработки, направленные на повышение безопасности автомобилей и их ресурса. Здесь особое внимание профессионалов привлекла известная турецкая компания Teknorot Otomotiv.

Напомним, что эта фирма позиционируется на автомобильном рынке как крупный производитель компонентов рулевого управления и подвески для большей части мирового парка легковых автомобилей и коммерческого транспорта. На MIMS-2025 инженеры Teknorot анонсировали передовую, причем не имеющую аналогов, технологию мониторинга состояния рычагов подвески и рулевого управления, осуществляемого в режиме реального времени.

Фото портала АвтоВзгляд.

Речь, в частности, идет об инновационной системе Smartarm, способной обнаруживать и передавать через Bluetooth на бортовой компьютер или на смартфон сведения о возникающих неполадках ходовой автомобиля. Эти данные включают, например, информацию об эксплуатационных сбоях, трещинах, износе резиновых компонентов и другие сообщения о состоянии деталей подвески. Получение и обработка перечисленной цифровой информации производится благодаря набору специальных датчиков.

Как рассказали нашему корреспонденту представители фирмы, новая технология дает возможность своевременно выявить и заменить неисправный узел подвески. Модули системы Smartarm уже сейчас можно интегрировать в электронные блоки многих современных автомобилей. Причем как на конвейере, так и в условиях автосервисных предприятий, что, кстати, весьма актуально для большинства подержанных машин.

ДАВЛЕНИЕ ПОД ЦИФРОВЫМ КОНТРОЛЕМ

Как всегда, на технических выставках такого уровня, как MIMS, демонстрируется масса инновационных автомобильных гаджетов. В этом смысле аксессуарный раздел Automobility Moscow 2025 не стал исключением, и здесь тоже удалось отыскать интересные экземпляры, заслуживающие внимания. Так, на стенде дистрибьютора бренда Berkut демонстрировались насосы последнего поколения с цифровым управлением. Каждый из аппаратов снабжен ЖК-манометром, имеет функцию «Автостоп» и отличается проработанной эргономикой.

Взять, к примеру, новый компрессор DAC-Compact со встроенным Li-ion аккумулятором 2x2500 mAh. Несмотря на миниатюрность, прибор отличается автономностью по питанию и приличной производительностью (12 л/мин). Благодаря этому он быстро накачивает колеса велосипедов, мотоциклов и легковых автомобилей.

1/4

Особый интерес посетителей вызвал другой цифровой компрессор от Berkut — модель Spec-19 производительностью 49 л/мин, подключаемая к прикуривателю. Несмотря на то, что этот брутальный по своему дизайну аппарат совсем недавно появился на рынке, он сразу же приобрел популярность у «кроссоверной» аудитории. Одна из его особенностей — мощный двухпоршневой насос, позволяющий быстро накачивать даже большие колеса у внедорожников.

Ну, а наибольшее внимание автомобилистов вызвала еще одна цифровая новинка — автономная модель DAC-300 с Li-Po-аккумулятора, снабженного универсальным интерфейсом подключения. Благодаря этому он может работать также с автопылесосом и гайковертом. Более того, съемный аккумулятор может выступать в роли мощного пускового устройства для аварийного старта двигателя с севшей АКБ.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Что касается автосервисной тематики нынешней выставки, то ее обзор был бы неполным без упоминания тех разделов, где традиционно демонстрируются смазочные материалы. Что вполне объяснимо, так как без них без попросту немыслима эксплуатация любой моторизованной техники, включая даже электромобили.

Надо отметить, что «масляном» сегменте нашего авторынка ежегодно фиксируется появление новых торговых марок, а также широкого спектра инновационных продуктов. Так что неудивительно, что этот выставочный сезон также отметился рядом интересных экспонатов.

Так, например, российская компания Lemarc продемонстрировала на выставке обширный ассортимент своей продукции. На стенде этого отечественного производителя был представлен разнообразный спектр моторных, трансмиссионных и индустриальных масел.

Фото портала АвтоВзгляд.

Здесь важно отметить, что все смазочные материалы производятся на собственном, полностью автоматизированном заводе компании, расположенном в Калужской области. Ассортимент выпускаемых смазок включает в себя минеральные, полу- и полностью синтетические лубриканты, рецептуры которых разрабатываются как для легкового, грузового или коммерческого транспорта, так и для различных видов мототехники.

Наличие фирменной высокотехнологичной лаборатории позволяет персоналу предприятия осуществлять многоступенчатый контроль качества продукции, причем на каждом этапе производства. А это означает, что на склады готовой продукции Lemarc поступают исключительно те лубриканты, характеристики которых полностью отвечают требованиям автопроизводителей и международных стандартов.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ АВТОКОМПОНЕН

Работа MIMS Automobility Moscow 2025 отметилась и рядом значимых мероприятий, предусмотренных деловой программой выставки. Оно и понятно, ведь для специалистов автомобильной отрасли этот технический форум тесно связан с встречами, новыми контрактами, подведением итогов. Одним из ярких событий данного периода стала престижная Премия «Автокомпонент года», проведенная авторитетными экспертами и специалистами из области автоиндустрии.

Напомним, что данная Премия учреждена в 2011 году и за время существования превратилась в одно из главных событий российской автоиндустрии. Важно отметить, что победителей в этом независимом отраслевом состязании определяет авторитетное жюри из числа профессионалов. Достаточно сказать, что в его состав входят признанные эксперты автомобильного рынка, технические специалисты дилерских центров и крупных СТО, а также сотрудники ФГУП «НАМИ».

Фото портала АвтоВзгляд.

Сама премия, как конкурс производителей автомобильных компонентов, предусматривает ряд важных номинаций, среди которых особое место занимает категория «Лучшее моторное масло для грузовой техники». В этой престижной номинации главный приз взял популярный бренд reinWell, принадлежащий российской компании «Alleya Group».

Завоевание столь почетного титула стало признанием качества продукции reinWell со стороны профессионального сообщества. В сегменте коммерческого транспорта надежность двигателя — ключевой фактор, где моторное масло играет весьма ответственную роль. Тем более, что эксплуатационные характеристики лубрикантов особенно критичны для техники грузового сегмента. От них напрямую зависит срок службы моторов, снижение числа их ремонтов и уменьшение простоев автопарка.

МЕДЛЕННЕЕ ЗАРЯЖАЕШЬ — ДОЛЬШЕ ЕДЕШЬ

Хотя и в небольшом количестве, но на MIMS-2025 засветились и те предприятия, что занимаются «электрофикацией» транспорта. А ведь известно, что обслуживание электромобилей, количество которых у нас пусть крайне медленно, но неуклонно увеличивается, считается серьезным «болевым» аспектом развития автосервисной индустрии в России.

Причем, что очень любопытно, очевидная тенденция этого роста никак не вяжется с развитием соответствующей «е-мобильной» инфраструктуры, состояние которой давно стало притчей во языцех. Одним из камней преткновения является создание федеральной сети станций для быстрого заряда электромобилей постоянным током. Не секрет, что такое оборудование требует подведения силовых кабелей большой мощности и, соответственно, больших финансовых вложений от инвесторов.

Фото портала АвтоВзгляд.

Возможно, поэтому в нашей стране стабильно увеличивается спрос на «медленные» зарядные станции, работающие на переменном токе. Сфера использования таких комплексов, отличающихся куда более приемлемой ценой, постоянно расширяется.

В том числе, они становятся все более востребованными в дилерских центрах и автосервисах, что повышает уровень обслуживания клиентов. Широкую линейку таких электрических «зарядок» серии SmartWatt представила на прошедшей выставке отечественная компания «Смарт Бэттериз».

Это оборудование представлено компактными терминалами с выходной мощностью от 7 до 22 кВт, ориентированными на бытовое и коммерческое применение. Важно отметить, что все станции имеют русифицированный интерфейс. Устройства предназначены для стационарного заряда как электромобилей, так и гибридов. Зарядка производится переменным током в щадящем режиме, что продлевает срок службы тягового аккумулятора машины.