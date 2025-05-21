И полетели клапана: нюансы замены мотора старого японского авто на новый из КНР

Множество обладателей корейских и японских автомобилей, чьи двигатели были фатально изношены, получили интересное и, надо отдать должное, финансово привлекательное предложение: новые моторы из Китая, аналогичные установленным изначально на заводе, по цене в половину «переборки». Есть над чем подумать, согласны? Однако у этого решения есть и свои недостатки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пока рынок новых авто застыл в ожидании чуда, «вторичка» — бурлит: в одном только апреле заключено более полумиллиона сделок. «Китайцы» тут, конечно, подросли, но абсолютное большинство сделок приходится на изделия отечественного автопром, а также «японцев» с «корейцами».

Последняя парочка устойчиво держат серебряную и бронзовую строчку, являясь синонимом надежности и неприхотливости. Но время идет, годы и дороги свое берут, а масляные проблемы 2022 года дают о себе знать: переборка двигателей стала очень частым и распространенным явлением.

Бюджет операции — около 200 000 рублей: где-то меньше, где-то больше, в зависимости от марки и модели, а так же от пожеланий мастера и навыков непосредственного владельца. Львиная доля этих машин оснащены 1,5-1,6- литровыми бензиновыми моторами старой японской школы: простыми и надежными.

Фото: globallookpress.com

«Капиталка» — понятный и отработанный процесс, но резкое подорожание запчастей сделало его чрезвычайно накладным.

И тут, в самый остросюжетный момент, на рынке появляется предложение: новый мотор китайского производства, болт в болт повторяющий «японца», с документами и ценой в 100 000-110 000 рублей. Дело за малым: аккуратно извлечь старый движок, а на его место закинуть новый. И бед не знать?

Не так все радужно. Во-первых, двигатель в России — агрегат номерной, так что от процедуры переоформления никак не откосить. Во-вторых, сами «поднебесные» моторы оказались не слишком качественными: стоит им попасть в «сложные условия эксплуатации», как начинаются неприятности.

До 40 000 — 60 000 км проблем в основном не найдено, а вот дальше может потребоваться ремонт, обычно требующийся на куда большем пробеге. Поэтому отечественные водители, поэкспериментировав и с маслом, и с периодичностью его замены, пришли к весьма любопытному выводу: новый китайский силовой агрегат перед установкой требует определенных доработок.

Фото: globallookpress.com

В частности, ДВС нуждается в переуплотнении: тут же, еще в коробке и «на полу», меняются все прокладки и резиновые уплотнения, потому что китайские никакой критики не выдерживают.

Далее опытные автомастера рекомендуют проверить качество изготовления составных элементов: валов и клапанов, поскольку марка стали и закалка соблюдается не всегда. Одна партия может быть достойной, а вторая — только на чермет

Дорабатывают и головку блока цилиндров, и коллекторы, поскольку в них порой встречаются откровенные «ляпы» и следы «кустарного производства». После мотор устанавливается и, надо отдать должное, неплохо служит: уже есть примеры с пробегом более 150 000 км!

Вывод следует сделать простой: бесплатный сыр — только в мышеловке. Китайцы умеют играть в игру «дешевое плохим не бывает», поэтому надеяться, что за толику малую, за четверть стоимости, удастся купить сложный прибор, сравнимый с оригинальным по качеству — глупо, по меньшей мере.

Да, закинуть новый мотор теперь проще и дешевле, но, во-первых, нужно помнить про юридические нюансы, а во-вторых, про технологические. И тогда все получится!