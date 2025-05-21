Европа, Китай, Россия: на что обратить внимание, выбирая стекла для машины

Добро пожаловать в джунгли российского рынка автостекол: место, где каждый мелкий и крупный игрок пытается откусить свой кусок пирога, а непосвященный покупатель рискует оказаться в эпицентре «стеклянной лихорадки». Здесь китайские титаны Fuyao и XYG отгрызают свое место под солнцем у европейских колоссов Saint-Gobain и Pilkington, а российские заводы не просто соревнуются с лидерами, а иногда умудряются обойти их на поворотах. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто из них не только ярко блестит, но и реально держит удар, а кто пускает в глаза только блестки стеклянной пыли.

Начнем с китайцев — Fuyao и XYG. Если вы думаете, что китайское автостекло — это все еще синоним ширпотреба, то пора снять розовые очки. Эти ребята построили не просто заводы, а настоящие гиганты с серьезной претензией на мировое господство. Поставляют стекла для VW, Hyundai, GM и прочих грандов.

— Fuyao и XYG — одни из самых распространенных китайских брендов стекол на нашем рынке, — комментирует ситуацию директор по послепродажному обслуживанию компании «АВТОДОМ Алтуфьево» Роман Тимашов. — При этом мы уже продолжительное время наблюдаем, что продукция этих производителей устанавливается на премиальных европейских автомобилях с завода.

Замечу тут, что не все стекла универсальны. На современных автомобилях установлено большое количество различных вспомогательных систем, связанных со стеклом. Например, обогрев лобового стекла и зоны щеток стеклоочистителей, датчики дождя и света, различные камеры, отвечающие за удержание автомобиля в полосе, соблюдение дистанции, чтение знаков, отображение проекции и прочие. Поэтому важно, чтобы стекло соответствовало комплектации автомобиля, в противном случае часть вспомогательных систем может не работать или функционировать некорректно.

Фото: globallookpress.com

А такие стекла, сами понимаете, не могут быть недорогими. Так что, если вам пытаются впарить китайское стекло как «дешево и сердито», не верьте. А вот продукция упомянутых мной фирм — скорее, «дорого и достойно» для грандов автомобилестроения, и на ваши нервы и деньги они смотрят куда внимательнее, чем некоторые мелкие местные продавцы, — подчеркивает эксперт портала «АвтоВзгляд».

Переходим к европейцам — Saint-Gobain Sekurit и Pilkington. Они давно взяли под контроль рынок премиальных автостекол и не собираются сбавлять обороты. Ольга Петрова, главный инженер Pilkington Россия, откровенничает:

— Европейские производители не просто следуют ГОСТу, они устанавливают стандарты. Их стекла проходят всевозможные испытания, от ударопрочности до устойчивости к ультрафиолету и экстремальным температурам. Это обеспечивает максимальную безопасность и комфорт. Так что если ваша машина — не развалюха на колесах, а серьезный аппарат, то европейское стекло именно то, что нужно. И не думайте, что вас сразу обдерут до нитки, хотя качество не дорогим не бывает...

Теперь про наших. Российские стекольные заводы — как надраенный тульский самовар в мире пластиковых чайников. Борский стекольный завод (БОР), например, делает автомобильное стекло, которое не стыдно ставить и на Aurus.

Фото производителя.

— Стекла производства российских заводов, — продолжает Ольга Петрова, — не просто прошли сертификацию, они адаптированы под родные дороги и климат. Это значит, что при правильной установке и эксплуатации служат долгие годы и не подводят водителя в самый ответственный момент...

Lemson — бренд для тех, кто любит, чтобы «дешево и сердито», но без опаски получить «подарок» в виде трещины через месяц.

Их триплекс для лобового и сталинит для боковых и задних стекол — классика для бюджетного, но разумного выбора. Тоже самое можно сказать и про изделия KMK-Glass: компания на рынке уже два десятка лет и ни разу не в минусе.

Сергей Иванов из «СтеклоПро» отмечает, что «наши клиенты все чаще выбирают российские стекла. Это доступно по цене, всегда в наличии и по качеству почти не уступает иностранцам. Особенно если речь идет о моделях, адаптированных под российские условия».

Фото: globallookpress.com

Вся автостекольная продукция, произведенная в России, имеет маркировку RU, и это не просто пыль в глаза, а гарантия, что ваше стекло не расколет первый же зимний град и не заставит плакать от ударов «дорожных шариков».

Так, скажем, согласно исследованию ресурса «АвтоМаркет Консалтинг», отечественное автостекло сейчас увеличило долю рынка с 25% до 38%, а сам рынок растет как на дрожжах — на 7% в год. Вот это называется настоящая любовь к отечественному качеству, ведь покупатель всегда голосует рублем.

Хотя, конечно, без грязи не обходится. Импортозависимость от поставок комплектующих, серые схемы и «мастера» с ключами от гаражей, которые способны превратить даже шикарное стекло в фарс, а иногда и в стеклянную крошку. Однако с развитием производства и усиления контроля ситуация меняется к лучшему.

И если подводить итоги, то можно сказать, что Fuyao и XYG — не просто громкие китайские бренды, а реальные мировые лидеры. Европейские производители — золотой стандарт среди стекол. А российские заводы доказывают, что умеют держать удар в любом месте, не доводя вас до банкротства. Но в любом случае потребителю не стоит вестись на дешевый развод, а надо выбирать сертифицированное автостекло и доверять его установку профессионалам.