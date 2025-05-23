Русская рулетка: чем опасна покупка автозапчастей на маркетплейсах

Завел мотор и хочешь верить, что залитое в двигатель масло не станет направлением в сервис? Что фирменная канистра не с сюрпризом, и чек — не прощальная записка. Хочется верить в светлое, чистое, оригинальное — в масло, что не сварено в гараже, в свечи, что не делались на коленке, и в коробку передач, где шестерни трещат о своей юности, что была в начале десятых. Но вера — штука тонкая. Особенно если покупаешь на веру, да по акции. И, к сожалению, автожизнь в России рушит любые упования. Купил смазку со скидкой, получил капремонт. Привезли фильтр в заводской пленке — через месяц приходится заменять. Подделка сегодня — не сбой в системе, а почти норма. Портал «АвтоВзгляд» в шоке вовсе не от того, что фальшивка существует — а от того, как ловко она прикидывается нормой.

Контрафакт в автопроме не просто жив, он паясничает в свете софитов маркетплейсов, кокетливо улыбается с витрины и подмигивает. Мол, расслабься, я реально, типа, почти оригинал. А вы в ответ кликаете «купить», потому что скидка, доставка и «пять звезд». В красивой форме, с голограммой и даже с QR-кодом.

Только внутри — как повезет. А чаще — не повезет. Контрафакт сверкает, витриной премиум-салона, но за ней — лотерея на выживание с призами типа «влетишь» или «еще покатаешься». И чаще всего — влетишь. В лужу, в сервис, в долги. С хрустом, гарью и таким чеком, что стынет не только мотор — замерзает воля к жизни.

Согласно исследованию сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze, в 2024 году почти 40% российских автомехаников сталкивались с поддельными автозапчастями. Это не редкость, а, увы, повседневность. Чаще всего в зону риска попадают лубриканты и горюче-смазочные материалы.

Фото: globallookpress.com

На них пожаловались более половины опрошенных. Причем годом ранее в этом сегменте подделки замечала лишь треть специалистов. Также стабильно фальсифицируются фильтры, свечи зажигания и компоненты подвески и рулевого управления — все то, что требует регулярной замены и потому пользуется массовым спросом.

Как признают сами автомастера, подобные подделки сегодня встречаются все чаще и, по словам самих сервисменов, становятся почти обыденным явлением. Контрафакт стал нормой, с которой приходится работать. А значит — бороться. Но проблема в том, что сегодня подделывают уже не только расходники.

Речь давно идет не о свечах и фильтрах, а о более сложных и критичных компонентах. Все чаще в продаже всплывают якобы «новые» коробки передач. По факту же — это восстановленные агрегаты с б/у шестернями, уставшими валами, замаскированные свежей краской и корпусом. В лучшем случае, такая коробка дотянет до первого сервиса. В худшем, потянет за собой дополнительные расходы.

К сожалению, интернет — это не заповедник оригинальных розовых пони, это, скорее, вольер для поделок с маркетинговым оскалом. Там, где вроде бы должны быть витрины доверия, на деле царит маскарад подделок. Да-да, именно на маркетплейсах цветет и пахнет контрафактная малина. С доставкой в день заказа, с голограммами и ботами по имени «Сергей, 5 звезд», которые не видели ни машины, ни этой детали вживую.

Фото: globallookpress.com

Вроде бы удобно, все «нажатием кнопки». Но на деле — русская рулетка. Продавцы с брендами «ИП Безответственность В.В.», ценой-заманухой, сертификатами, нарисованными в Paint. А что внутри? Кто его знает.

— Крупнейшие российские онлайн-площадки, где можно найти автозапчасти, включая и контрафакт, — это Autodoc, Exist.ru, Emex и Avito, реже ZZAP, — комментирует ситуацию генеральный директор компании MIGTORG Александр Коротков. — Несмотря на то, что некоторые из них стараются контролировать качество товаров, на многих ресурсах до сих пор продаются детали сомнительного происхождения.

Покупка контрафактных деталей несет прямые риски для владельцев, однако критичность зависит от типа запчасти. Например, установка неоригинальной стойки стабилизатора вполне обычное явление, и способно привести к ДТП. А контрафактный патрубок или бачок охлаждающей жидкости может не выдержать давления и, как следствие, перегреть двигатель.

Если нет возможности заказать оригинальную запчасть, наименее опасно ставить неоригинальные кузовные элементы, остекление, бортовую электронику, в том числе освещение, что не сможет повлиять на скорость автомобиля и пассивную безопасность для водителя, — заключает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: globallookpress.com

Контрафакт уже не локальная шалость, это глобальный бизнес на триллионы «баксов». По данным ресурса Corsearch, к 2030 году рынок фальшивок в РФ вырастет до 1,79 трлн долларов. Представляете, весь ВВП небольшой страны ушел на подделки. Каждый двадцатый доллар — не в товар, а в обман.

Для сравнения. Еще в 2021 году рынок подделок оценивался «всего лишь» в 467 млрд долларов — по данным ОЭСР и EUIPO. Данные серьезные ребята отслеживают глобальную торговлю, контрафактное производство и защищают интеллектуальную собственность.

А теперь — держитесь! Всего за пару лет фальшивый рынок почти удвоился. Пока вы листали отзывы и ловили скидки, он превращается из неприятности — в мировую индустрию. Что в итоге дает примерно 5,4 миллиона потерянных рабочих мест, 174 миллиарда долларов недополученных налогов. Все это — ради фальсифицированного ремня, который рвется быстрее, чем вы успеете сказать «скидка».

Мораль? Хотите быть спокойным за рулем — думайте, прежде чем жать на кнопку «купить». Контрафакт больше не прячется. Он едет первым классом, да еще с кешбэком, улыбкой и неизвестной начинкой. И когда мотор застучит, а сервисмен взмахнет в отчаянии руками — не спрашивайте: почему. Ведь ответ прост: вы сами расписались кнопкой «согласен». Под приговором, оформленным как выгодное предложение.