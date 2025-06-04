Выставка CTO Expo-2025: какие новинки вызвали повышенный интерес автовладельцев

В столичном КВЦ «Крокус Экспо» с большим успехом прошла крупнейшая в нашей стране международная выставка запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса CTO Expo-2025. Отмеченные направления включают в себя множество подразделов, начиная с автокомпонентов, расходников и ремкомплектов и заканчивая сервисным оборудованием, аксессуарами и электроникой. О некоторых из них, затрагивающих интересы многих российских автовладельцев, стоит поговорить подробнее.

Подводя итоги выставки, организаторы отметили значительное увеличение экспонентов не только из стран ближнего зарубежья, но и из Западной Европы, а также из Юго-Восточной Азии и Африки, что еще раз подтверждает высокий международный статус выставки.

По оценкам экспертов, мероприятие стало своего рода сообществом, объединившим более четырехсот различных компаний для прямого обмена актуальной информацией из смежных отраслей, связанных с транспортом. Достаточно сказать, что невзирая на санкции и трудности с логистикой, участие в выставке приняли фирмы, например, из Японии и Италии. Это очередной раз подтверждает, что такие выставки, как СТО Expo, объединяют людей и стирают границы.

ВОСТОК И ЗАПАД НАМ ПОМОГУТ!

Заметной тенденцией, которая в последние годы четко фиксируется на всех крупных автотехнических шоу страны, стало увеличение числа экспозиций от поставщиков автомобильных смазочных материалов, технических жидкостей и сервисной автохимии.

Это направление стабильно развивается, что, впрочем, вполне объяснимо, поскольку спрос на расходные компоненты для обслуживания автомобилей растет из года в год. Здесь среди многочисленных экспонентов стоит отметить стенд столичной компании «Alleya Group».

Сегодня она является эксклюзивным дистрибьютором импортных масел, сервисных продуктов и средств автокосметики, поставляемых в том числе из Германии (марка Bizol), Турции (бренд Lubex) и Китая (премиальные лубриканты Lopal). К тому же, у фирмы есть и собственные бренды, например, хорошо известный на нашем рынке ReinWell. Напомним, что в этом сезоне продукция этой марки получила престижную Премию «Автокомпонент года» в номинации «Лучшее моторное масло для грузовой техники».

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В настоящее время «Alleya Group» поставляет на рынок широкий спектр продукции практически для всех направлений автоиндустрии, включая разные категории легкового и коммерческого транспорта, а также спецтехники. При этом делает ставку на самые современные технологии. Благодаря чему российские автомобилисты имеют возможность приобретать смазки высокого качества, произведенные в соответствии с жесткими международными стандартами.

Например, уже упомянутые выше масла китайского бренда Lopal, который является официальным поставщиком автоконцерна Geely Motors. К слову, отменное качество продукции, поставляемой «Alleya Group», не раз подтверждалось и тестами, организованными авторитетными экспертными организациями.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Как показали экспозиции CTO Expo-2025, в сегменте автомобильных смазочных материалов в настоящее время все больше наблюдается увеличение объемов продукции, поставляемой на рынок отечественными предприятиями. Данную тенденцию можно проследить на примере масел марки Mozer, вызвавших большой интерес профессионалов и простых автовладельцев. Напомним, что бренд принадлежит российской производственной компании «СВ-Хим» (г. Дзержинск Нижегородской области), известной своими оригинальными разработками в области моторных масел и разнообразных технических жидкостей.

Как рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд» представители фирмы, за последние годы флагманский бренд, каковым является Mozer, подвергся основательному ребрендингу. Это коснулось не только обновления стиля канистр, но и технологий выпуска смазочных материалов, в полной мере соответствующих всем международным стандартам.

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Благодаря этому компании «СВ-Хим» удалось расширить ассортимент Mozer за счет выпуска ряда инновационных продуктов, которые были показаны на CTO Expo-2025. В их числе были представлены и полностью синтетические масла различных спецификаций, среди которых особый интерес посетителей вызвал флагманский продукт Mozer Premium One 5w40.

Новинка представляет собой бисинтетическое моторное масло, обладающее, со слов разработчиков, выдающимися эксплуатационными характеристиками. Лубрикант изготавливается с применением сложных эфиров, высококачественных полиальфаолефиновых базовых масел (ПАО) и присадок последнего поколения. Все это в комплексе обеспечивает новому продукту высокую стабильность характеристик даже в экстремальных условиях эксплуатации.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИИ

Рассказывая о «масляных» экспозициях СТО Экспо-2025 отметим, что здесь успешно прошли показы фирменных моторных масел и ряда других производителей автосмазок. Из них, например, стоит выделить российское предприятие «Научно-технический центр «Химмотология» и выпускаемую им продукцию под брендом Consol, отмечающим в этом году 30-летний юбилей.

Подготовленные к этому знаменательному событию смазочные материалы и технические жидкости Consol вызвали явный интерес как у специалистов, так и автовладельцев. Что, в общем-то, вполне объяснимо, учитывая тот огромный объем работ, который предприятие проделало за последние несколько лет. Компания не только провела серьезный ребрендинг своей продукции, но основательно модернизировала все свои технологические линии.

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Все это в итоге способствовало успешному внедрению передовых технологий, позволяющих изготавливать смазочные материалы, не уступающие по качеству именитым западным аналогам. В настоящий момент компания поставляет на наш рынок, а также экспортируют широкий спектр смазочных материалов и технических жидкостей марки Consol. Гамма продуктов включает в себя моторные и трансмиссионные масла, спецжидкости и антифризы ходовых спецификаций.

Так, например, среди новинок Consol, показанных на выставке, особое внимание посетителей вызвало полностью синтетическое масло Consol Professional 5W-30 A5/B5. Лубрикант идеален для бензиновых моторов и дизелей с адаптивными фазами газораспределения. Кроме того, продукт подходит и двигателям с турбонаддувом, представленным на нашем рынке в большом количестве.

ГОТОВЬ ЗИМНИЕ ШИНЫ ЛЕТОМ!

Своими разработками на СТО Экспо-2025 отметились и некоторые шинные компании. Так, например, китайская Triangle привезла в Москву сразу несколько новинок. Из них, в частности, впервые широкой аудитории представили новые зимние нешипованные легковые шины серии TF402, которые мы, скорее всего, увидим в России уже ближе к зимнему сезону.

В моделях TF402 внедрен ряд свежих технологий, придающих беговой дорожке хорошую эластичность и гибкость даже в условиях сверхнизких температур (до -40 С). Такие свойства обеспечивают автомобилю комфортную езду и безопасную эксплуатацию при движении по обледенелым и заснеженным трассам. По сравнению с моделями предшествующих поколений, новая покрышка показывает лучшую управляемость на льду и мокрой дороге, а также устойчивость на снегу.

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Кроме, того, посетители смогли ознакомиться и с другой новинкой от Triangle, разработанной для грузового транспорта. Речь идет о всесезонной грузовой шине TRS28, предназначенной для установки на рулевую и прицепную оси. Структура ее протектора отличается четырьмя канавками, что улучшает характеристики высокоскоростного вождения и дренажа, а 3D-дизайн способствует рассеиванию тепла и увеличению срока службы.

Еще одна важная фишка новинки от Triangle: более тонкие, в сравнении с предшественниками, ламели, что позволило заметно улучшить сцепление покрышки с зимним дорожным покрытием. Как отметили разработчики, данные шины соответствуют полностью требованиям ЕС к сцепным свойствам, а потому имеют международную маркировку 3PMSF.

ДА БУДЕТ СВЕT ЯРКИМ!

Не осталась без внимания многочисленной армии автолюбителей и разнообразная светотехническая продукция, в изобилии представленная на СТО Экспо-2025. Так, особый интерес пользователей вызвали световые приборы, разработанные российской фирмой «Маяк» (фото выше).

Что, в общем-то, вполне объяснимо, ведь продукция этого предприятия была признана победителем второго этапа международной премии «МАК-2025» в номинации «Автолампы», причем награждение лауреатов состоялось в ходе деловой программы выставки.

К слову, помимо фирменных ламп головного света, компания представила в своей экспозиции новый ассортимент продукции. Он включал автомобильную электроарматуру (кнопки, переключатели, клавиши, электромагнитные реле), высоковольтные провода, катушки зажигания и многое другое.

Фото портала АвтоВзгляд.

Как и в прошлые годы, успешно выступил на СТО-Экспо 2025 известный турецкий производитель автокомпонентов Teknorot Otomotive. Фирма вновь расширила свой ассортимент деталей для автомобильной подвески. Причем, на этот раз речь идет о спортивных автомобилях. Если конкретнее, то в линейке теперь появились детали для первого кроссовера Urus итальянского автопроизводителя Lamborghini.

Это передние рычаги подвески с шаровой опорой, комплект передней шаровой опоры, передний осевой шарнир, передние рулевые наконечники, передняя и задняя стойки стабилизатора и т.п.

Кроме того, в линейке автомобильных комплектующих от Teknorot появились и запчасти для Porsche 911 — культовой модели, сочетающей спортивный характер с инженерной точностью изготовления. Теперь как автовладельцы, так и сервисы, обслуживающие Porsche 911 трех поколений (996, 997 и 991), могут выбрать для ремонта детали из 15 артикулов, полностью совместимых с оригинальными компонентами.