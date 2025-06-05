Россиян предупредили об увеличении доли контрафактных запчастей

За последние три года в России ощутимо увеличилось количество поддельных автозапчастей — на 37%. То же самое касается технических жидкостей для «железных коней».

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на компанию TKM International Consulting, оказывающую услуги в области защиты прав интеллектуальной собственности. По словам экспертов, количество подделок на отечественном рынке постоянно растет, начиная с 2022 года. Сегодняшние цифры ощутимо превышают показатели досанкционного периода. Если три года назад речь шла о 130 тыс. деталей и компонентов, то в прошлом году выявили уже 190 тыс. — контрафакт вышел в плюс на 37,5%.

Чаще всего у нас можно встретить поддельные элементы тормозной системы, свечи зажигания, фильтры и моторные масла. В основном ситуацию можно объяснить уходом многих зарубежных игроков рынка из России. После этого подделки стали пребывать в страну по альтернативным каналам. Более того, активизировалось нелегальное производство.

«Мы плещемся в океане подделок», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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