Эксперт дал 5 советов, которые помогут избежать покупки поддельной запчасти

В современных условиях самостоятельно выявить контрафактную продукцию довольно сложно, однако есть ряд рекомендаций, позволяющих минимизировать риски. А каких именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела продаж розничной сети «Vedro.pro» Александра Басманова напомнила, что оригинальная запчасть не может иметь низкую стоимость. Так что в первую очередь нужно учитывать цену. Во вторую — стоит проверить номер детали по официальному каталогу производителя.

Кроме того, имеет смысл предварительно изучить фотографии и описание комплектующих в Сети, чтобы в дальнейшем сравнить их с предлагаемым товаром. И особое внимание следует уделить средствам защиты: QR-кодам, штрихкодам, пломбам, голографическим наклейкам. В качестве дополнительной меры предосторожности эксперт советует запросить у продавца сертификат соответствия либо иной официальный документ, подтверждающий подлинность изделия — добросовестные поставщики обычно не отказывают.

Следует также учитывать, что автомобильные концерны в основной своей массе не занимаются производством комплектующих. Как правило, они сотрудничают с профильными предприятиями, которые изготавливают детали по их техническим спецификациям. Взять, к примеру, автомобили группы VAG (Volkswagen, Skoda, Audi и другие марки). Владельцы этих машин нередко находят в фирменной упаковке детали, скажем, SKF, INA или FAG.

Для оптимизации затрат многие компании-изготовители переносят производственные мощности в регионы с невысокой стоимостью рабочей силы. Как следствие, даже детали с маркировкой «Сделано в Китае» могут соответствовать высоким стандартам качества, если их выпуск осуществляется под строгим контролем автомобильного производителя.