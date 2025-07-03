Ценник автозапчастей в России вырос на 15% за полгода

В России за первые шесть месяцев текущего года средняя стоимость автозапчастей для мелкого ремонта и «расходников» увеличилась на 15%, если проводить параллель с ситуацией на рынке в 2024-м. Основными причинами стали высокая инфляция, подорожавшая логистика, обязательная маркировка, а также рост финансовой нагрузки в автобизнесе.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказали эксперты международной сети автосервисов Fit Service. Выяснилось, что по итогам первой половины 2025-го на одного автовладельца в нашей стране приходилось на 5,4% деталей больше, чем в прошлом году. В каждый средний чек вошло 7,2 запчасти вместо прежних 6,8.

Водители увеличили закупки автокомпонентов и стали тратить на них больше денег, что связано с изменившихся характером обращений к сервисменам. Стандартное техобслуживание стало отходить на второй план, уступая место запросам на специфические ремонтные работы. Возраст самой многочисленно группы машин в РФ превысил 15 лет, а они чаще других нуждаются в замене запчастей и не только.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России резко увеличилось число краж запчастей с автомобилей.