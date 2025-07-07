Юрист объяснил, в каких случаях автозапчасти можно вернуть после покупки

Нередко случается, что после покупки какой-либо запчасти автомобилист понимает, что приобрел не то, и тогда у него возникает вопрос, а как деталь вернуть, обменять и возможно ли это вообще? Возможно. Но есть несколько важных нюансов.

Не все комплектующие подлежат обмену и возврату

В беседе с «Российской газетой» руководитель юридического отдела Emex Андрей Володин напомнил, что правила, касающиеся возврата автокомплектующих, четко прописаны в законодательстве. Отдельные категории запчастей ему не подлежат, если соответствуют заявленным характеристикам и не имеют производственных дефектов. Эти положения зафиксированы в актуальной редакции Постановления Правительства № 2463 (последние изменения внесены 17 мая 2024 года), где приведен исчерпывающий перечень изделий.

К числу невозвратных деталей относятся основные агрегаты транспортных средств: силовые установки, блоки цилиндров, несущие конструкции (рамы, кузова, кабины), а также трансмиссионные узлы. Ограничения действуют вне зависимости от желания покупателя изменить решение о покупке. Исключение составляют лишь те ситуации, когда в ходе экспертизы подтверждается наличие заводского брака.

Потребители могут заявить о ненадлежащем качестве товара в течение гарантийного срока либо в разумные сроки при отсутствии такового. Для этого требуется оформить письменное обращение с подтверждающими документами и детальным описанием выявленных недостатков.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что ценник автозапчастей в России вырос на 15% за полгода.