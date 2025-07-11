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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от покупки поддельной запчасти в Сети

Где лучше заказывать детали и на что обращать особое внимание

В первую очередь стоит обратить внимание на степень защиты упаковки. Добросовестные компании применяют многоуровневые системы: наносят уникальные идентификаторы, размещают голографические наклейки, указывают индивидуальные коды. Впрочем, это не единственное, на что следует ориентироваться, покупая автозапчасть.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт рассказал, как обезопасить себя от покупки поддельной запчасти в Сети

В беседе с «Российской газетой» руководитель направления по электронной коммерции «Пежо Ситроен Рус» Катерина Космынина отметила, что перед оформлением заказа стоит проанализировать репутацию поставщика. Следует изучать не только отзывы на площадке, но и мнения на профильных форумах. Магазины с большим количеством претензий по качеству или предлагающие товары по заниженной стоимости должны вызывать подозрения.

Значительная разница в цене по сравнению с рыночной — типичный признак фальсификата. Объяснения вроде «акционной распродажи» или «складской очистки» часто оказываются обманными схемами. Важно помнить: торговцы сертифицированной продукции не станут работать в минус.

При вскрытии посылки необходимо проверить состояние упаковки. Как уже было сказано, оригинальные изделия отличаются качественной печатью: ровными контурами, четкими буквами, корректной цветопередачей. Контрафактную продукцию выдают дефекты: кривые наклейки, несовпадение оттенков, следы клея.

Обязательно стоит запросить у продавца подтверждающие документы. Надежные компании всегда предоставляют сертификаты. А если на площадке нет данных о соответствии стандартам, и по запросу их не направляют — это повод усомниться.

Особая внимательность требуется при сверке номеров деталей. Мошенники нередко предлагают «универсальные» изделия. Для исключения ошибок нужно пробивать OEM-код или проверять данные по VIN-номеру авто. Многие крупные продавцы предлагают для этого специальные онлайн-сервисы.

Стоит избегать малоизвестных «аналогов» — многие бюджетные версии автозапчастей не отвечают техническим требованиям. Лучше выбирать проверенные марки, которые проходят независимые испытания и раскрывают информацию о производстве.

Кроме того, важно уточнять условия гарантийного обслуживания. Производители качественных запчастей обычно несут полные обязательства в течение года или даже большего срока. Если же продавец ограничивается сильно урезанной собственной гарантией или вовсе ее не предусматривает — это тревожный сигнал.

Крупные изготовители автодеталей сейчас активно работают в интернете — они запустили фирменные торговые площадки на собственных ресурсах и популярных онлайн-платформах. Приобретая расходные материалы и комплектующие у них, потребители могут не сомневаться в качестве товаров и наличии полной гарантии от производителя. И такой подход считается самым безопасным способом защититься от подделок.

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