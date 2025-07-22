Автожизнь онлайн: маркетплейсы активно вытесняют магазины запчастей

Кто бы что не говорил, но электронная коммерция все активнее проникает в повседневную жизнь российских автолюбителей. Мы даже машины теперь все чаще берем не в дилерском центре, а на каком-нибудь Ozon Wildberries или «СберАвто». Так, в минувшем году на всех подобных площадках было реализовано на 96% больше новых авто, чем в 2023-ем. Причем на колоссальную сумму в 3,9 млрд рублей. Но еще круче маркетплейсы вклинились в процесс покупки водительской братией автозапчастей и расходников. Почему такая форма торговли успешно вытесняет традиционный способы приобретения необходимых деталей, порталу «АвтоВзгляд» рассказали эксперты.

Эксперт объяснил, почему все больше автовладельцев приобретают автотовары в. Сети

По данным специалистов, онлайн-продажи автотоваров ежегодно увеличиваются в России на неслабые 30%. Только в 2024-ом число подобных заказов на маркетплейсах достигло 7,7 млрд, что в пересчете на живые деньги составило 11 трлн рублей — и эти цифры, повторим, продолжают расти.

— Причина проста: изменилось потребительское поведение наших сограждан — комментирует ситуацию директор бренда запасных частей компании Caready Лев Родионов. — Клиент привык покупать большинство самых разных товаров на маркетплейсах, поэтому логично, что и запчасти, и даже сервисные услуги он хочет получать там же. Мы наблюдаем массовый переход в онлайн: покупка фильтров, масел, аксессуаров становится такой же привычной, как бытовая химия или электроника.

При этом, замечу, через 2-3 года маркетплейсы станут доминирующим каналом продаж автозапчастей. B2C-сегмент почти полностью уйдет в онлайн, B2B — частично тоже. И хотя пока это не всем очевидно, ведь в настоящее время автовладельцы приобретают здесь в основном масла, фильтры, свечи, аксессуары, шины, а едкие и нестандартные компоненты здесь ищут реже, предпочитая привычные специализированные сервисы типа Exist, Emex, Autodoc. Однако и это направление уже начинает осваиваться крупными маркетплейсами.

К тому же нельзя забывать, что маркетплейсы, помимо всего прочего, также предоставляют логистическую инфраструктуру. То есть с их помощью можно поставлять запчасти на центральные склады и обеспечивать доставку за 1-2 дня даже в отдаленные регионы, — подчеркивает эксперт.

Фото freepik.com

Однако, предупреждает г-н Родионов, при всем удобстве подобных покупок, для потребителя тут имеются и определенные сложности. По его словам, «главный риск для покупателя — ошибка в применимости детали.

Особенно когда клиент самостоятельно выбирает запчасть без участия мастера. Чтобы минимизировать ошибки, производители запчастей, торгующие на маркетплейсах, адаптируют карточки товаров под запросы непрофессионалов, сопровождая их понятной поддержкой и условиями возврата".

Иными словами, перед покупкой стоит проверить, вся ли выставленная в «витрине» продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам. При этом надежный поставщик обязательно сопровождает каждую товарную карточку полной технической информацией, что, в том числе, минимизирует для потенциального клиента риски возврата не подошедшей детали.

— Маркетплейсы. — резюмирует собеседник портала «АвтоВзгляд», — уже стали важнейшей точкой контакта между брендом и потребителем. Для производителей автозапчастей это не просто канал продаж, а полноценная экосистема: от логистики до взаимодействия с клиентом. Цифровые площадки позволяют быстро масштабироваться, реагировать на спрос в реальном времени и выстраивать прозрачные отношения с покупателем. Все это делает маркетплейсы ключевым элементом новой модели дистрибуции на рынке автотоваров...