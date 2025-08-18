Шины, аккумуляторы, смазки: что может сильно подорожать в этом сезоне, а что нет

В одной из недавних публикаций мы уже писали о прогнозах отдельных специалистов относительно снижения цен на автозапчасти. В то же время, как отмечают многие эксперты рынка, подобная тенденция вряд ли может в полной мере отражать ту реальную ситуацию, которая в целом складывается в секторе автомобильных компонентов. Эксперты портала «АвтоВзгляд» проанализировали положение дел в ряде важных направлений на данный момент.

Дело в том, что сам по себе сектор автокомпонентов, ориентированных на вторичный рынок, весьма разнообразен. В него, помимо так называемого ремонтного «железа» и расходных запчастей, входят, например, такие важнейшие позиции как, например, шины, стартерные аккумуляторы, технические жидкости и смазочные материалы. Здесь, в силу специфики каждого из отмеченных сегментов, ценовые колебания могут быть куда более существенными.

Взять, к примеру, покрышки. По прогнозам специалистов шинной отрасли, никакого снижения стоимости «резины» (по крайней мере, в предстоящем зимнем сезоне) не предвидится. Более того, ряд экспертов утверждает, что, вероятнее всего, прайсы на зимнюю автомобильную резину ощутимо вырастут.

В среднем, такое увеличение для шин эконом-класса может составить 15-25%, а по отдельным моделям премиум-класса — и 40% к стоимости. Связано это, прежде всего, с нынешними негативными тенденциями в производственной сфере, вызванными ростом затрат на энергоносители и сырье, а также заметным удорожанием расходов на логистику.

Фото avtovzglyad.ru

Несколько иная ситуация вырисовывается в сегменте АКБ. Здесь в настоящее время фиксируется длительная стагнация и затоваривание рынка, вызванное глобальным падением продаж автомобилей, в том числе и на рынке России.

Казалось бы, при таком раскладе стоимость батарей в рознице должна уменьшаться, однако многие поставщики и особенно импортеры не спешат снижать цены на свою продукцию, которые даже летом остаются достаточно высокими. Снижение стоимости аккумуляторов если периодически и наблюдается, то лишь локально и в рамках специальных скидочных акций.

Более интересная для автомобилистов картина наблюдается сегодня на рынке смазочных материалов, где эксперты нередко фиксируют так называемое выравнивание цен. Суть в том, что в сегменте моторных масел после начала известных событий произошли серьезные структурные изменения.

В ходе этого процесса многие известные западные производители смазок ушли, а их место заняли другие фирмы, значительную часть которых представляют отечественные компании. Активно продвигаясь на рынке в отсутствие западных конкурентов, некоторые из них со временем даже стали «задирать» цены на свою продукцию.

Фото avtovzglyad.ru

В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда иной отечественный лубрикант оказывается сопоставимым по цене с качественным импортным продуктом, поставляемым к нам по каналам параллельного импорта.

Сказанное выше можно продемонстрировать на примере популярного немецкого бренда Liqui Moly, чьи масла и средства автохимии еще три года назад перестали официально ввозиться в нашу страну. Но благодаря «параллельным» поставкам, данную продукцию и про сей день можно видеть на прилавках магазинов и витринах маркетплейсов, причем нередко по вполне гуманным ценам.

По крайней мере, подобный расклад эксперты портала «АвтоВзгляда» неоднократно фиксировали в отношении таких ходовых лубрикантов, как синтетические масла Liqui Moly премиальных серий с востребованной у нас спецификацией 5W30 (по API). Напомним, что эти моторные смазки изготавливают исключительно в Германии с использованием высокотехнологичной «базы», дополненной пакетом современных присадок от ведущих мировых производителей.

А вот многие аналогичные продукты отечественного производства этим похвастать пока не могут — они, в силу известных причин, вынуждены «довольствоваться» присадками из Юго-Восточной Азии.