Масла, свечи, шины, пускачи и другие открытия выставки «ИнтерАвтоМеханика-2025»

В Москве впервые прошла международная выставка «ИнтерАвтоМеханика», объединившая под крышей столичного КВЦ «Крокус Экспо» различные направления автомобильной индустрии. Несмотря на дебют, мероприятие оказалось довольно масштабным, в чем наглядно убедился и корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Многие специалисты автомобильной отрасли давно привыкли к тому, что каждый сезон под занавес лета в «Крокус Экспо» проходила выставка «Интеравто», которая, надо признать, последние годы заметно растеряла свою популярность. Учитывая это, фирма Sigma Expo Group, организатор крупных отраслевых бизнес-мероприятий, в нынешнем году кардинально переработала программу шоу и запустила новый, куда более масштабный проект под названием «ИнтерАвтоМеханика».

В комплексе все его экспозиции фактически представляли собой своеобразный автокластер, образованный тремя различными отраслевыми экспозициями. Если говорить подробнее, то это непосредственно «ИнтерАвтоМеханика» (автокомпоненты, оборудование, сервис), а также ComAutoTrans (коммерческий транспорт) и AutoBusExpo (автобусный автосалон).

Понятно, что такой повышенный статус мероприятия заинтересовал многие компании, пичем как отечественные, так и зарубежные, которые решили воспользоваться уникальной возможностью заявить о себе и своих достижениях. Достаточно отметить, что свои продукты, инновации и технологии в этот раз представили более 600 компаний-экспонентов из разных стран мира.

К тому же организаторы существенно расширили формат проводимых мероприятий. Так, в дополнение к статичным экспозициям грузовой техники ComAutoTrans, размещенной в павильонах, на открытых площадках были организованы массовые тест-драйвы автомобилей, позволяющие в движении оценить их реальные возможности.

Масштабные активности проводились и на самой «ИнтерАвтоМеханике». В частности, в зоне мастер-классов «АвтоМастерская» состязались в пофессионализме специалисты из сферы детейлинга, кузовного и винил-тюнинга, а также автозвука. И, надо сказать, эти соревнования всегда собирали немало количество публики, благо желающих продемонстрировать свои навыки в этих направлениях автосервиса у нас немало.

РАЗРЯДИЛСЯ АКБ? НЕ ПРОБЛЕМА!

Большой интерес у посетителей вызвали те разделы, где выставлялись инновационные устройства автомобильной электроники. Чего стоит, например, стенд одного из дилеров известного бренда Berkut. Здесь демонстрировались передовые разработки в области джамп-стартеров — автономных пуско-зарядных устройств (ПЗУ), представленных аж тремя типами изделий с пусковыми характеристиками, рассчитанными на разные типы моторов.

Наиболее популярные — ПЗУ на основе литий-полимерных(LiPo)-аккумуляторов из серии Berkut JSL. Их главные плюсы — компактность, высокая плотность энергии, большие пусковые токи, низкий саморазряд и приемлемая цена. Минусы тоже есть — это относительно малый ресурс, сильная потеря емкости на морозе и быстрое старение при хранении (эффективный срок службы — до 4-х лет).

Куда большим ресурсом обладают ПЗУ на основе литий железо-фосфатных (LiFePO4)-батарей из серии Berkut PSL. Их жизненный цикл как минимум в 2 раза больше «литий-полимеров», а срок cлужбы достигает 10 лет. Причем такие «пускачи» не боятся ни жары, ни холода. Но есть и недостаток — они более тяжелые и громоздкие в сравнении с LiPo аналогами.

Ну, а особый интерес автомобилистов вызвало ПЗУ Berkut серии JSC на основе суперконденсаторов (ионисторов). Эти устройства способны накапливать заряд от разряженной штатной АКБ и выдавать мощный ток для запуска двигателя. При этом срок службы ионисторного «пускача» практически неограничен. Правда, за эти преимущества приходится платить более крупными, чем у аналогов, габаритами и, конечно же, большей ценой из-за дороговизны конденсаторных элементов.

СВЕЧИ В ДОРОГЕ НЕ ПОДВЕДУТ

Полезные новинки были на выставке и у ряда других российских предприятий, выпускающих компоненты для сегмента автоэлектроники. Так, производственная компания «Маяк» анонсировала большой (более 70 позиций) ассортимент катушек зажигания, которые уже стали поступать на рынок. Эти комплектующие ориентированы на широкий спектр автомобилей, производимых зарубежными и отечественными концернами.

Кроме того, посетителям «ИнтерАвтоМеханики» впервые представили и новые комплекты свечей зажигания «Маяк». Как заверили нас представители компании, все параметры этой продукции полностью соответствуют характеристикам оригинальных компонентов, что гарантирует надежную работу моторов, для которых они предназначены.

Ряд своих инновационных образцов продемонстрировали и поставщики запчастей. В частности, турецкая компания Teknorot, на сегодняшний день являющаяся крупнейшим в Европе производителем деталей подвески и рулевого управления, отметилась очередным расширением ассортимента.

В августе фирма вывела на рынок сразу 10 новых позиций для таких популярных на нашем рынке моделей Geely как Atlas, Coolray и Geometry C.

Речь в первую очередь идет о стойках стабилизатора, передних рулевых наконечниках и передних осевых шарнирах. Все компоненты марки Teknorot производятся с учетом самых строгих стандартов OE-качества, что обеспечивает стабильную управляемость, безопасность и длительный срок службы даже в условиях российских дорог.

ПРОЙДЕТ ПО ЛЮБЫМ МАРШРУТАМ

Своих поклонников порадовала и крупная российская шинная компания KAMA Tyres, представившая на выставке расширенную линейку своей продукции. Особое место здесь занимает одна из последних разработок фирмы, а именно грузовая цельнометаллокордная шина KAMA Pro NU 405. Эта модель, анонсированная в конце прошлого года, предназначена для эксплуатации в условиях дорог повышенной сложности.

В числе важных особенностей новинки — улучшенная рецептура резиновой смеси, позволившая уменьшить вес покрышки, а также повышенная износостойкость и увеличенный на 20% эксплуатационный ресурс.

Фото avtovzglyad.ru

Напомним, что данная покрышка была специально разработана по запросу гоночной команды «КАМАЗ-мастер» с учетом повышенных требований к прочности, стойкости к ударным нагрузкам, а также уверенного поведения на слабонесущих грунтах.

В настоящее время линейка грузовых шин 405-й серии представлена типоразмером 375/90R22.5.

Стоит отметить, что компания уже получила благодарность от нашей гоночной команды, ставшей победителем международного ралли-марафона «Шелковый путь-2025». Пилоты камазовской команды отметили высокую надежность и выносливость данных моделей, на которых грузовики преодолели более 5000 км сложнейшего маршрута.

МОТОР БУДЕТ РАБОТАТЬ ДОЛГО

Одним из значимых сервисных разделов любой крупной транспортно-технической выставки всегда считался сегмент автомобильных смазочных материалов. Неудивительно, что и «ИнтерАвтоМеханика» в этом плане не стала исключением, о чем наглядно свидетельствовало богатое разнообразие продукции данной категории, представленное рядом отечественных и зарубежных компаний.

Из числа последних стоит отметить лубриканты известного турецкого бренда Lubex, которые демонстрировались на стенде одного из российских дистрибьюторов. Ассортимент продуктов, поставляемых под этой маркой, сегодня включает полностью синтетические малозольные масла серии Primus, отличающиеся низким содержанием золы, фосфора и серы (Low SAPS).

Фото avtovzglyad.ru

По заверениям разработчиков, такие моторные смазки существенно продлевают срок службы систем выпуска отработавших газов и из-за низкого коэффициента трения обеспечивают заметную экономию топлива. В числе прочих достоинств лубрикантов данной категории — высокая текучесть и стойкость к удержанию масляной пленки на деталях при любой, в том числе и низкой температуре.

Благодаря этому заметно снижается их износ, особенно при холодном пуске двигателя на морозе. Что неудивительно, ведь отдельные продукты полноценной «синтетики» сохраняют свою текучесть даже при температурах ниже -42 С.

Еще одна из важных особенностей данных масел — универсальность. Они подходят для бензиновых двигателей и дизелей, в том числе оснащенных турбонаддувом. По оценкам экспертов, наличие в составе этих моторных смазок синтетической основы позволяет продлить срок их службы и, тем самым, увеличить межсервисные интервалы замены масла.