У Cordiant появился зонтичный бренд для свечей зажигания

Свечи зажигания, получившие имя Cordiant, продолжат делать в Саратовской области на заводе, расположенном в Энгельсе. Покупателям предложат версии с применением особых сплавов на основе никеля и иттрия, а также драгоценных металлов — платины и иридия, плюс многоэлектродные модификации.
Зонтичный бренд должен усилить конкурентные преимущества свечей зажигания «Кордианта» и заинтересовать потенциальных клиентов. Производители рассчитывают, что на спрос положительно повлияют оперативные поставки, широкий ассортимент и привлекательная цена, уже не говоря о соответствии комплектующих российским и общемировым стандартам.
Предусмотрена защита от подделок — цифровая маркировка. В августе были проведены успешные эксперименты. Внедрение цифровой идентификации свечей зажигания соответствует политике государства, направленной на рост потенциала автомобильной отрасли и расширение локального производства.
В конечном итоге «Кордиант» стремится удовлетворить растущий спрос наших автовладельцев на запчасти как в массовом, так и в премиальном сегменте.