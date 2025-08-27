У Cordiant появился зонтичный бренд для свечей зажигания

Появление на отечественном рынке зонтичного бренда Cordiant для свечей зажигания должно усилить позиции одноименного холдинга. Помимо пяти заводов, выпускающих автомобильные покрышки, в него входят различные предприятия, в том числе штампующие детали из пластика, тормозные системы и прочее.

До апреля 2023 года они выпускались как продукция Bosch

Свечи зажигания, получившие имя Cordiant, продолжат делать в Саратовской области на заводе, расположенном в Энгельсе. Покупателям предложат версии с применением особых сплавов на основе никеля и иттрия, а также драгоценных металлов — платины и иридия, плюс многоэлектродные модификации.

Зонтичный бренд должен усилить конкурентные преимущества свечей зажигания «Кордианта» и заинтересовать потенциальных клиентов. Производители рассчитывают, что на спрос положительно повлияют оперативные поставки, широкий ассортимент и привлекательная цена, уже не говоря о соответствии комплектующих российским и общемировым стандартам.

Предусмотрена защита от подделок — цифровая маркировка. В августе были проведены успешные эксперименты. Внедрение цифровой идентификации свечей зажигания соответствует политике государства, направленной на рост потенциала автомобильной отрасли и расширение локального производства.

В конечном итоге «Кордиант» стремится удовлетворить растущий спрос наших автовладельцев на запчасти как в массовом, так и в премиальном сегменте.