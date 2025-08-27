12

У Cordiant появился зонтичный бренд для свечей зажигания

До апреля 2023 года они выпускались как продукция Bosch

Появление на отечественном рынке зонтичного бренда Cordiant для свечей зажигания должно усилить позиции одноименного холдинга. Помимо пяти заводов, выпускающих автомобильные покрышки, в него входят различные предприятия, в том числе штампующие детали из пластика, тормозные системы и прочее.

Анатолий Белецкий

Изображение У Cordiant появился зонтичный бренд для свечей зажигания

Свечи зажигания, получившие имя Cordiant, продолжат делать в Саратовской области на заводе, расположенном в Энгельсе. Покупателям предложат версии с применением особых сплавов на основе никеля и иттрия, а также драгоценных металлов — платины и иридия, плюс многоэлектродные модификации.

Зонтичный бренд должен усилить конкурентные преимущества свечей зажигания «Кордианта» и заинтересовать потенциальных клиентов. Производители рассчитывают, что на спрос положительно повлияют оперативные поставки, широкий ассортимент и привлекательная цена, уже не говоря о соответствии комплектующих российским и общемировым стандартам.

Предусмотрена защита от подделок — цифровая маркировка. В августе были проведены успешные эксперименты. Внедрение цифровой идентификации свечей зажигания соответствует политике государства, направленной на рост потенциала автомобильной отрасли и расширение локального производства.

В конечном итоге «Кордиант» стремится удовлетворить растущий спрос наших автовладельцев на запчасти как в массовом, так и в премиальном сегменте.

