Стоп-цена: почему оригинальные автозапчасти стоят в России так дорого. Ответ неочевиден

Дефицит запчастей к импортным автомобилям — вопрос, вроде как, решенный, пройденный и оставленный в прошлом, о чем отчитались все без исключения ведомства и коллегии. Однако посещение профильного сайта-агрегатора говорит об обратном: воз и ныне там. Оригинал, в теории, заказать можно, пусть и придется подождать, однако ценник — сногсшибательный. Отпугивающий. Как реально имеющийся дефицит компонентов «зашторили» и почему за мелочи автомобильного бытия требуют десятки тысяч, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Осень — славная пора, когда мы выключаем кондиционер и включаем «печку». Однако неприятный шум из-под бардачка говорит о необходимости, причем весьма оперативной, заменить засвистевший мотор отопительной системы, чтоб к морозам не остаться с засиневшим носом. Жар костей не ломит, а вот холод — очень даже.

Да и вопрос-то копеечный: на три самореза и четыре пластиковых клипсы, 15 минут с двумя перекурами. Но поиск новой детали на сильно подержанный японский кроссовер, которая, давайте уж начистоту, никогда дорогой не была, приводит к смятению: девяносто тысяч рублей за «оригинал». Честное слово, первые несколько минут был уверен: показалось. Нули считал. Нет, все верно: четыре нуля и девятка перед ними. И еще шесть дней ожидания — в довесок.

Отдать пятую часть цены машины за маленький электромотор с лопастью — перелет, недопустимый в силу экономической нецелесообразности, так что лезем в графу аналогов и выдыхаем: 3000 рублей, доставка — завтра, причем в пункт выдачи, что в 15 см от родного подъезда. На выбор — вариантов 5-7 разной степень «китайскости». Другое дело!

Фото: avtovzglyad.ru

И пусть узел лишь год проработает, но нулевая стоимость замены, в силу своей простоты, а также разница в цене — 30 раз — позволяет сделать выбор без раздумий: при всей большой и обоюдной любви, 30 лет на этой машине не проездить. Следовательно, выбираем аналог и выбрасываем проблему из головы.

Но вопрос-то остается: почему оригинальная деталь настолько дороже? Экономически это никак не объяснить, причина явно в другом. Ответ традиционно дает «курилка» одного из официальных представительств «старых» брендов, в которой честно признаются: перед нами — стоп-цена. Она настолько высоко поднята специально и осознанно: сложная логистика и многочисленные политические препоны делают поставку запчастей убыточной.

Ряд элементов, в том числе искомый моторчик печки, везти просто невыгодно: партию не собрать, деталь не сильно востребованная, а покупать «в склад» — себе дороже. Но и отказаться нельзя, имидж и реноме не позволяют. Поэтому поставщик выставляет неподъемный тариф, чтобы конечный покупатель, покрутив пальцем у виска, спокойно купил подходящий аналог и отстал от него со своими «хотелками». И волки сыты, и овцы целы. В интересное время живем, ничего не скажешь.