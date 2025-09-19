В России продолжают падать цены на запчасти для «китайцев»

Ценники на автокомпоненты в России в последнее время особо не меняются. Прайсы, конечно, подросли, но в среднем их увеличение составляет всего около 0,2%. В то же время на фоне ценовых колебаний по-прежнему дешевеют комплектующие популярных китайских моделей.

В частности, детали для линейки машин «поднебесного» бренда Omoda стали доступнее на 4,2%. В случае популярного Haval зафиксировано снижение цен на 4,3%, для Geely минус еще больше — 11,3%, что указано в обновленном справочнике средней стоимости автозапчастей, опубликованном «Российским союзом автостраховщиков» (РСА).

А вот французские марки демонстрируют обратную тенденцию. В их случае цены на автодетали становятся все злее, на сегодняшний день они задраны больше, чем у всех. Например, прайсы на комплектующие для Citroёn поднялся на 6,2%, а в случае Peugeot — на 8,1%.

В качестве средней «прослойки» можно упомянуть Kia и Hyundai, компоненты которых тоже дорожают, но этот процесс происходит умеренно, не превышая 3,5%. А по некоторым брендам цены идут то вверх, то вниз: сейчас у Nissan отмечают падение на 6,7%, хотя в прошлом квартале наблюдался рост.