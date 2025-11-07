В России расширили список автозапчастей, подлежащих обязательной маркировке

Правительство нашей страны приняло решение пополнить перечень автодеталей для маркировки в государственной системе «Честный знак». Речь идет о добровольном эксперименте, который продлится до конца февраля следующего года.

Как сообщает агентство ТАСС, профильный документ не только подготовлен, но и подписан. Уточняется, что участниками эксперимента теперь смогут стать продавцы, импортеры и производители тормозных дисков и колодок, колес и колесных дисков, а также свечей зажигания для автобусов.

Дополнить список в конце минувшего лета предложили представители Минпромторга. По их словам, нововведения позволят эффективнее контролировать оборот более широкого перечня компонентов транспортных средств. Прежде через систему проходили только автомобильные стекла, включая ветровые, плюс масляные фильтры и свечи зажигания.

Напомним, эксперимент ввели для формирования общей модели и порядка маркировки, предусмотрена отработка оптимальных технологий нанесения кодов на товары.