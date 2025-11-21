Загубить мотор за 200 рублей: очередная проблема рынка автозапчастей в России

Любой автовладелец знает, что автомобиль нужно регулярно обслуживать: диагностировать основные элементы, менять масло и фильтры. Однако сегодня эта простая процедура, которую многие и вовсе делают самостоятельно, содержит куда больше подводных камней, чем кажется. Фатальный просчет, увы, может содержаться не только в смазке. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Дороже с каждым днем становится не только покупка, но и содержание ТС: растут цены на работу мастеров и на запчасти. Причем с последними проблемы возникают не только из-за цены: качество узлов, агрегатов и расходных материалов падает день ото дня, а полки в магазинах завалены откровенным контрафактом и поделками самого низкого сорта.

В этой связи много слов сказано о моторном масле, которое стало причиной многочисленных переборок двигателей по всей России в последние годы, однако, как оказалось, вопросы есть и к другим обязательным элементам регулярного технического обслуживания. В частности — к фильтрам.

На форумах и в группах автомобилистов в социальных сетях появилась целая череда публикаций о масляных фильтрах: этот простой «расходник» никогда особо много вопросов не вызывал, можно было за вменяемые деньги купить как оригинал, так и качественный аналог. А сегодня все изменилось: в магазины завезли фильтры, изготовленные, похоже, ручным методом из вторсырья в Пакистане. Словно на популярных видео!

Фото Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Масляный фильтр крайне прост: металлическая колба с отверстиями по ободу и по центру, внутри которой располагается фильтрующий элемент. Казалось бы, к чему переплачивать? Но опыт содержания автомобиля подсказывает, что китайские и прочие кудесники подделок умеют испортить и столь элементарную конструкцию. Например, сделать стенки из столь тонкого металла, что под огромным давлением в системе он просто будет складываться.

Качество фильтрующего элемента — тоже сомнительно: бумага, набитая внутрь, быстро деформируется и сминается, иногда даже рвется, а после — летит прямиком в камеру сгорания. Так себе перспектива, будем честны. Мало того: отечественные автовладельцы нашли еще более серьезную проблему нового «завоза» масляных фильтров.

Верхнюю крышку элемента, ту самую, где располагаются отверстия подачи моторного масла, вырубают из листа железа, так делают повсеместно. Вопрос — к качеству проделанной операции: дело в том, что тупые ножи и кривые руки приводят к появлению металлических «заусенцев» на краях отверстий (вернее — дыр, ибо кривы они даже визуально).

Под давлением, а в масляной системе может быть до 6,5 атмосфер на высоких оборотах двигателя, эти тончайшие кусочки отрываются и отправляются в путешествие по внутренним маслотокам ДВС. Финал — камера сгорания, где кусочек железа застревает под маслосъемным кольцом, например, и оставляет задиры на всем цилиндре.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Также он может намертво встать в таком месте, где перекроет подачу лубриканта, что приведет к локальной недостаче смазки. А может и вовсе вылететь вверх, и не дать клапану закрыться. В итоге — ремонт двигателя, который по самым бережным подсчетам обойдется в сотню тысяч рублей.

И всему причиной — копеечный фильтр, купленный «по распродаже» за пару сотен. Совет один: не экономьте копейки на мелочах, внимательно осматривайте каждую покупку и не надейтесь на чудо. Бесплатный сыр — только в мышеловке.