Стало известно, как изменились цены запчастей для российских машин

Эксперты оценили динамику рынка в середине осени

В текущем году с октября по ноябрь средняя стоимость оригинальных запчастей для российских легковых автомобилей сократилась на 0,1%. Подразумеваются традиционные для нашего рынка бренды LADA и УАЗ.

Автор
Анатолий Белецкий

Такой статистикой в своем официальном телеграм-канале поделилось «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Эксперты провели исследование прайс-листов на комплектующие, ориентируясь на страховую корзину от агрегаторов.

В результате мониторинга выяснилось, что за месяц для вышеупомянутых отечественных легковушек успели подешеветь колесные диски и задние фары. Стоимость первой категории снизилась на 3,6%, а второй — на 4,4%.

По словам аналитиков, за тот же период успели на 0,4% подорожать ветровые стекла. В свою очередь, на 1% выросли цены зеркал заднего вида и на 1,3% увеличилась стоимость задних крыльев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, почему не все китайские автодетали одинаково опасны. Мы объяснили, как отличить качественный аналог от смертоносного контрафакта.

