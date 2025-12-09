Минпромторг продлит эксперимент по добровольной маркировке автозапчастей

В Минпромторге призвали пролонгировать эксперимент, связанный с маркировкой запчастей для автомобилей. Согласно проекту постановления правительства, сроки можно отодвинуть с 28 февраля следующего года до 31 августа.

Как сообщает пресс-служба министерства, нововведения помогут всем отраслям подготовиться к внедрению обязательной маркировки. Она станет необходима с 1 сентября 2026 года, если кабмин примет соответствующее решение.

Кстати, в стране недавно пополнился список автозапчастей, подлежащих маркировке в государственной системе «Честный знак». В результате производители колес и колесных дисков, тормозных дисков и колодок, а также свечей зажигания для автобусов получили возможность стать участниками эксперимента.

Напомним, прежде речь шла исключительно о масляных фильтрах, свечах зажигания для легковушек и автомобильных стеклах. Эксперимент проводится с целью формирования общей модели и порядка маркировки, включая отработку оптимальных технологий нанесения кодов на товары.