Пакистанский ремонт: к чему привели российских автомобилистов утильсбор и санкции

Как уже неоднократно было сказано, более половины отечественного автопарка — машины старше десяти лет. Еще 20% перешагнули 20-летний рубеж. Не каждый «Жигуль» справится с таким соблазном сгнить, так что приличная часть из перечисленного — иномарки, которые уже в регулярном режиме нуждаются в ремонте. Причем зачастую — в довольно серьезном. Но где взять запчасти, которые под санкциями, чтобы «поднять с колен» любимый автомобиль? Россияне-то выход нашли, но выглядит он весьма сомнительно. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

В соцсетях массово «вирусятся» видеоролики, в которых пакистанские парни в халатах из вторсырья творят настоящую магию: и воздушные, и масляные фильтры, и отлитые по методике бронзового века запчасти, и собранный из трех грузовиков один. Все — в буквальном смысле на коленке: из инструмента — пара затрапезных станков, горелка, сварка электродом да молоток. Выглядит — залипаешь, а как задумаешься — так в ужас приходишь: какие сроки годности и технико-тактические характеристики у такой детали? Какая безопасность у получившейся подобным образом машины?

Впрочем — то дело пакистанское, оставим его труженикам в халатах и шлепанцах. Но ведь и у нас зарождается подобная методика восстановления ТС. Стоит открыть самую популярную барахолку, как искусственный интеллект услужливо предлагает сделанные в гаражах и цехах прокладки, фильтры, сайлентблоки, рычаги и многое другое. Цеховики, оставшиеся, казалось бы, в 90-х, возвращаются! Несомненно, качество таких деталей от заводских отличается, и отличается далеко не в лучшую сторону, но есть спрос. Значит, будет и предложение.

Фото: avtovzglyad.ru

Рассказы с голубых экранов о борьбе за безопасность на дороге, за соблюдение ПДД и вообще за культуру вождения в дребезги разбиваются о реальность: на российских дорогах с каждым годом становится все больше машин, которые опасны. Одни «переклепанные колодки», которые уже стали актуальны, спасибо ценам, могут привести к страшному ДТП, чего уж говорить о последствиях других «кустарных» запчастей, примененных к ремонту автомобиля. Но нужда заставляет, а народ покупает.

Почему? От большой любви к старым, постоянно нуждающимся в ремонте и вложениях машинам? Нет, конечно — нет, проблема куда проще и далека от ментальных предпочтений: стоимость самого доступного отечественного авто, подкрепленного, заметим, государственными дотациями, составляет более 850 000 рублей. Да-да, самая «голая» LADA Granta прямо сейчас обойдется отчаянному автолюбителю в 10 000 американских долларов.

Поэтому продажи на «вторичке» бьют все рекорды, таможня во Владивостоке перегружена, а в Южной Корее уже невозможно купить приличный подержанный автомобиль — все вывезли в Россию. Но так-то, конечно, виноваты китайцы, которые своим демпингом угнетают отечественных производителей. А представьте на мгновение цену той же «Гранты», если бы китайских автопроизводителей не было...