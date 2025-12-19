В России хотят создать единую базу запчастей для автомобилей из Китая

Проблему с подбором запчастей для китайских авто в нашей стране предложили решить с помощью цифрового учета. Речь идет о появлении карты транспортного средства, где будет размещен список всех комплектующих, позволяющих отремонтировать конкретную модель.

Пока в компонентах для «чайнакаров» путаются и водители, и сервисмены

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова. Не исключается, что цифровой паспорт привяжут к сертификации «китайцев». Автопроизводителей и официальных поставщиков обяжут регулярно обновлять данные, прописывая все конструктивные изменения в их изделиях. Соответствующие каталоги будут доступны в «Госуслугах», а также в национальном мессенджере Max.

По мнению экспертов, единая база запчастей даст возможность сэкономить и деньги на покупке необходимого, и время поиска деталей, а так же уменьшить риск приобретения чего-то неподходящего. Да и работа автосервисов должна в итоге стать прозрачнее для потребителя. В будущем информацию дилеров и автозаводов собираются объединить в рамках государственной системы.

Сейчас китайские автостроители частенько не предоставляют исчерпывающую документацию на свои машины. Кроме того, поиск нужных запчастей существенно усложняет множество модификаций в рамках одной модели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как отличить качественные китайские автодетали от смертоносного контрафакта.