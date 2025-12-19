586

В России хотят создать единую базу запчастей для автомобилей из Китая

Пока в компонентах для «чайнакаров» путаются и водители, и сервисмены

Проблему с подбором запчастей для китайских авто в нашей стране предложили решить с помощью цифрового учета. Речь идет о появлении карты транспортного средства, где будет размещен список всех комплектующих, позволяющих отремонтировать конкретную модель.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова. Не исключается, что цифровой паспорт привяжут к сертификации «китайцев». Автопроизводителей и официальных поставщиков обяжут регулярно обновлять данные, прописывая все конструктивные изменения в их изделиях. Соответствующие каталоги будут доступны в «Госуслугах», а также в национальном мессенджере Max.

По мнению экспертов, единая база запчастей даст возможность сэкономить и деньги на покупке необходимого, и время поиска деталей, а так же уменьшить риск приобретения чего-то неподходящего. Да и работа автосервисов должна в итоге стать прозрачнее для потребителя. В будущем информацию дилеров и автозаводов собираются объединить в рамках государственной системы.

Сейчас китайские автостроители частенько не предоставляют исчерпывающую документацию на свои машины. Кроме того, поиск нужных запчастей существенно усложняет множество модификаций в рамках одной модели.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как отличить качественные китайские автодетали от смертоносного контрафакта.

