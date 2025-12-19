Стало известно, за какие автозапчасти россиянам придется платить больше

В нашей стране начали действовать новые справочники средней стоимости запчастей, которыми пользуются при расчете выплат по ОСАГО. В целом прайсы остались примерно на том же уровне, что и были.

Как сообщает в своем телеграм-канале Российский союз автостраховщиков (РСА), довольно ощутимо прибавили в стоимости детали для автомобилей с шильдиками сбежавших из России брендов Nissan, Renault и Chevrolet. Теперь на запчасти для ремонта «японцев» придется тратить на 6,6% больше, в случае «французов» планка поднялась на 5,1%, а для «американцев» — на 4,5%.

При этом ценники на комплектующие для Mercedes-Benz, Kia и Toyota соответствуют общему нейтральному тренду. У перечисленных марок прайсы на детали поднялись, но не больше, чем на 1,4%. Запчасти для Geely и вовсе стали доступнее более чем на 10%.

