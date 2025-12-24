Россиянам назвали автомобили с максимально подорожавшими запчастями

В нашей стране за 2025 год наиболее ощутимо увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей с шильдиками Volkswagen. Теперь российские водители вынуждены платить на 13,9% больше, чем прежде.

Больше всего выросли ценники в случае популярных «немцев»

Статистикой поделились эксперты Российского союза автостраховщиков (РСА). Согласно данным организации, в среднем автодетали подорожали на отечественном рынке на 4,5% в течение года.

Вторую строчку антирейтинга по стоимости запасных частей занял французский концерн Renault, сбежавший из России несколько лет назад, как, кстати, и вольфсбугские автостроители. Детали машин с логотипом в виде ромба получили прибавку в 10,5%, судя по прайс-листам. Тройку лидеров замкнул популярный корейский производитель Hyundai за счет индексации цен на 9,7%.

В первую пятерку того же списка вошла Skoda — плюс 9,5% к стоимости запчастей в течение 12 месяцев, в хвосте расположилась Audi, чей показатель достиг отметки 6,8%.

