Скупой платит дважды: выбираем правильные запчасти для обслуживания трансмиссии

Надлежащая эксплуатация автоматической коробки передач, как неоднократно замечал портал «АвтоВзгляд», существенно продлевает срок ее службы. Но однажды все равно наступает момент, когда в работе коробки передач начинаются сбои. Например, из-за «масляного голодания» или недостаточного прогрева трансмиссии в холодное время года могут начаться неприятные вибрации. Если запустить решение проблемы, сильный износ деталей узла приведет к его поломке. Кроме того, если не следить за состоянием трансмиссии, масляный фильтр АКП может забиться грязью. Тогда масло перестанет нормально циркулировать по каналам коробки, и возникнут паразитные вибрации.

В перечень частых причин поломок можно также добавить загрязнение продуктами износа (металлическая стружка и фрикционная пыль), появление шлама и нагара (образуется абразивный осадок, который изнашивает детали), использование неподходящей или контрафактной жидкости (приводит к неправильному давлению, вспениванию, разрушению уплотнений), несвоевременную замену масляного фильтра (если он предусмотрен) при сервисе, перегрев трансмиссионного лубриканта.

При этом очень часто решение возникшей проблемы зависит от наличия запчастей, пригодных для использования в конкретной АКП. Но если для отечественных ТС на рынке есть большой ассортимент подходящих компонентов, то подобрать нужную запчасть на иномарку в нынешние времена бывает непросто. В некоторых случаях запчасти «под заказ» могут идти неделю-две, а то и месяц. На более же «свежие» автомобили компонентов может просто не быть.

— При наличии неисправности «честного» автомата, вариатора или роботизированной коробки официальный дилер зачастую меняет весь агрегат в сборе, — рассказывает заместитель гендиректора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. — Даже если существует технология ремонта, сотрудники СТО все равно будут использовать оригинальные запасные части под брендом производителя...

Фото: peoplecreations/freepik.com

— Но в автомобильной промышленности немногие компании разрабатывают и выпускают АКП самостоятельно, — продолжает специалист. — Чаще они используют трансмиссии немецких (ZF), японских (Aisin, Jatco) или американских производителей, а с некоторых пор — причем очень часто — китайских.

В связи с достаточно большой унификацией есть и участники рынка, выпускающие неоригинальные комплекты для ремонта АКП. Их использование по назначению в принципе допустимо, ведь оригинальная запчасть иногда не детализируется отдельно и стоит очень дорого.

А порой оказывается, что она уже снята с производства. В этом случае при ремонте используют аналоги. Однако крайне важно, чтобы компонент был изготовлен известным производителем и хорошо зарекомендовала себя при других ремонтах. Иными словами, не стоит выбирать «ноу неймы» с туманной историей, заглядываясь исключительно на привлекательную цену. Главное — проверенное качество.

И здесь стоит подчеркнуть, что самый эффективный ремкомплект — это не одна коробка, а грамотно подобранный набор деталей от специализированных производителей первого эшелона (Luk, BorgWarner, Elring, Corteco, INA), тщательно подобранный под «болезни» конкретной трансмиссии и установленный квалифицированным мастером с последующей адаптацией. Скупой платит дважды, и при ремонте АКПП это правило хорошо работает, — замечает собеседник портала «АвтоВзгляд».