В России на 11,5% подорожали запчасти для китайских автомобилей

В начале наступившего года средняя цена оригинальных комплектующих для китайских легковых машин увеличилась на 11,5%, если проводить параллель с январем 2025-го. Ощутимее всего подорожали подушки безопасности.

Речь идет о прибавке к средней стоимости за год

Статистикой в своем официальном телеграм-канале поделилось «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Эксперты проанализировали страховую корзину от агрегаторов.

Выяснилось, что за подушки безопасности, предназначенные «чайнакарам», продавцы стали требовать почти на 42% больше, чем раньше. В то же время более чем 20% прибавили в цене зеркала заднего вида, ветровые стекла и передние фары. И около 15% сверху накинули на фонари, радиаторные решетки и колесные диски.

Аналитики обратили внимание, что за тот же период только одна позиция для «китайцев» все же подешевела. Оказалось, что доступнее на 4,8% стали передние стойки амортизатора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России хотят создать единую базу запчастей для автомобилей из Китая.