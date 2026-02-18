В России на 11,5% подорожали запчасти для китайских автомобилей

Статистикой в своем официальном телеграм-канале поделилось «Национальное агентство промышленной информации» (НАПИ). Эксперты проанализировали страховую корзину от агрегаторов.
Выяснилось, что за подушки безопасности, предназначенные «чайнакарам», продавцы стали требовать почти на 42% больше, чем раньше. В то же время более чем 20% прибавили в цене зеркала заднего вида, ветровые стекла и передние фары. И около 15% сверху накинули на фонари, радиаторные решетки и колесные диски.
Аналитики обратили внимание, что за тот же период только одна позиция для «китайцев» все же подешевела. Оказалось, что доступнее на 4,8% стали передние стойки амортизатора.
