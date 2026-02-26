С покупкой контрафактных автозапчастей в России сталкивались 50% потребителей

Хотя бы раз каждый второй россиянин приобретал контрафактные автомобильные запчасти. К ключевым каналам их сбыта относят специализированные рынки и профильные магазины. В первом случае на подделки приходится четверть товаров, во втором — 23%.

Больше всего подделок продают на рынках

Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов ООО «Энгельс Свечи зажигания», проверки офлайн-точек продаж автодеталей говорят о плачевной ситуации с их надежностью. Оказалось, сертификатов на товары не было в 80% случаев. Еще в 19% ситуаций продавцы отказались показывать необходимые документы.

Одной из самых контрафактных категорий автотоваров признаны свечи зажигания. Общая доля «серого» оборота продукции доходит до отметки 74%, а на онлайн-площадках переваливает за 90%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Минпромторг продлит эксперимент по добровольной маркировке автозапчастей. Такие меры направлены на борьбу с контрафактом.