С покупкой контрафактных автозапчастей в России сталкивались 50% потребителей

Как сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов ООО «Энгельс Свечи зажигания», проверки офлайн-точек продаж автодеталей говорят о плачевной ситуации с их надежностью. Оказалось, сертификатов на товары не было в 80% случаев. Еще в 19% ситуаций продавцы отказались показывать необходимые документы.
Одной из самых контрафактных категорий автотоваров признаны свечи зажигания. Общая доля «серого» оборота продукции доходит до отметки 74%, а на онлайн-площадках переваливает за 90%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Минпромторг продлит эксперимент по добровольной маркировке автозапчастей. Такие меры направлены на борьбу с контрафактом.