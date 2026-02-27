В России на 26% подорожали автозапчасти

Средняя стоимость автомобильных запчастей и расходников в нашей стране увеличилась за год на 26%. В денежном выражении общая планка выросла до 1,5 тыс. рублей.

Статистикой поделился ТАСС, ссылаясь на исследование экосистемы для бизнеса «Контур», охватившее периоды с середины января по 15 февраля в прошлом и текущем году. По словам экспертов, цены на запчасти выросли из-за инфляции, усложнения логистических цепочек, а также увеличившегося спроса. Россияне все чаще стали отказываться от покупки новых машин, предпочитая ремонтировать старые.

Кроме того, отмечается, что в стране подешевел техосмотр (не путать с техобслуживанием) — он стал дешевле на 17%, достигнув отметки 1,3 тыс. «целковых». Дело в том, что авто западных и японских марок уступают место российским и китайским моделям, которые проще и дешевле в этом плане. К тому же новым машинам не нужно проходить его первые четыре года. В итоге спрос на соответствующие услуги снижается, влияя на прайсы.

Однако динамика по регионам разнится. Например, в Краснодарском крае автодетали стали дороже на 20%, а техосмотр — на 21%. А в Свердловской области первый показатель снизился на 8%, а второй вырос на 6%.