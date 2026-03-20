В России планируют ввести обязательную маркировку автозапчастей с осени

Представители ведомства разработали соответствующий проект постановления правительства, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новым правилам, начало обязательной регистрации в информационной системе маркировки запланировано на 1 сентября текущего года.
В свою очередь, с декабря 2026-го должна стартовать обязательная маркировка с представлением в систему сведений о вводе в оборот. А с наступлением зимы 2027-го будет необходимо реализовать представление данных об обороте товаров и их выводе из оборота.
Оборот автодеталей в стране характеризуется высокой долей нелегального рынка, в результате в продажу поступает некачественная и небезопасная продукция, отметили в министерстве.