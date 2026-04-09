Роскачество планирует проверять надежность автозапчастей

Речь идет о комплектующих и для российских машин, и для иномарок

В обозримой перспективе Роскачество собирается организовать комплекс проверок, которые коснутся автомобильной промышленности. Помимо всего прочего, представители организации уделят внимание запчастям.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на главу ведомства Максима Протасова. По его словам, грядущий мониторинг затронет продукцию российских и зарубежных автопроизводителей.

Для реализации проекта потребуется не просто создать соответствующую систему, но и запустить специальные полигоны. За границей аналогичные структуры уже приступили к проверкам некоторых автомобильных узлов и агрегатов, добавил глава Роскачества.

Напомним, упомянутое ведомство и АВТОВАЗ летом прошлого года подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ касается взаимодействия, направленного на повышение качества и надежности отечественных авто, а также предполагает продвижение российских технологий в стране и за рубежом, плюс повышение узнаваемости брендов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда в России планируют ввести обязательную маркировку автозапчастей.

