Роскачество планирует проверять надежность автозапчастей

В обозримой перспективе Роскачество собирается организовать комплекс проверок, которые коснутся автомобильной промышленности. Помимо всего прочего, представители организации уделят внимание запчастям.

Речь идет о комплектующих и для российских машин, и для иномарок

Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на главу ведомства Максима Протасова. По его словам, грядущий мониторинг затронет продукцию российских и зарубежных автопроизводителей.

Для реализации проекта потребуется не просто создать соответствующую систему, но и запустить специальные полигоны. За границей аналогичные структуры уже приступили к проверкам некоторых автомобильных узлов и агрегатов, добавил глава Роскачества.

Напомним, упомянутое ведомство и АВТОВАЗ летом прошлого года подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ касается взаимодействия, направленного на повышение качества и надежности отечественных авто, а также предполагает продвижение российских технологий в стране и за рубежом, плюс повышение узнаваемости брендов.

