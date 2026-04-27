Эксперт объяснил, почему сегодня тормозная система авто изнашивается быстрее

Современный рынок автозапчастей переживает настоящее нашествие контрафактной продукции и откровенных подделок под известные марки. Сегмент тормозных колодок исключением не стал — напротив, именно здесь недобросовестные производители чувствуют себя особенно вольготно. Поэтому к выбору этих деталей автовладельцу стоит подходить с удвоенным вниманием. Впрочем, быстрый износ колодок объясняется не только качеством самих изделий...

Практика автосервисов последних лет фиксирует любопытную закономерность, заявил в беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, практика автосервисов последних лет фиксирует любопытную закономерность: тормозные колодки стали приезжать на замену заметно раньше, чем прежде. Если еще недавно нормой считался пробег в 40 000-50 000 км на одном комплекте, то теперь многие автомобили требуют новых деталей уже на отметке около 30 000. Объяснений у этого феномена несколько — и связаны они далеко не только с самой деталью.

Картина на прилавках магазинов запчастей сегодня неоднозначна. Наряду с проверенной продукцией покупателю активно предлагают недорогие колодки без должной сертификации, а также откровенные подделки, выдаваемые за товар известных брендов. Фокус здесь простой: производитель экономит на фрикционном составе, заменяя его на более мягкую или попросту нестабильную по свойствам смесь.

Парадокс в том, что водитель поначалу может не заподозрить неладное — напротив, торможение становится мягче, плавнее, комфортнее. Но расплата приходит быстро. Во-первых, такие колодки стираются с удивительной скоростью. Во-вторых, что гораздо серьезнее, они портят сам тормозной диск: на его рабочей поверхности появляются борозды и ступеньки. Далее владельца ждет либо проточка диска, либо его полная замена — и вся мнимая выгода от дешевой покупки оборачивается многократно возросшими расходами на ремонт. Отсюда простой совет: ориентироваться на указания автопроизводителя и проверенных сервисов, а не гоняться за подозрительно низкими ценами на маркетплейсах.

Впрочем, по словам специалиста, нередко проблема кроется не в качестве детали, а в том, как автомобиль эксплуатируется. Городская среда с ее бесконечными пробками, рваным ритмом движения, резкими замедлениями перед светофорами и постоянными ускорениями создает для тормозной системы экстремальные условия. Фрикционный слой перегревается, на нем образуются микротрещины и участки пригорания материала, износ идет неравномерно — и ресурс деталей тает на глазах.

Особая история — регионы со сложным дорожным рельефом. На затяжных спусках, если водитель не умеет или ленится использовать торможение двигателем, передний тормозной контур принимает на себя всю работу. Последствия закономерны: срок службы колодок и дисков сокращается практически в два раза.

Есть и менее очевидная, но крайне важная причина — состояние суппортов и направляющих, о чем большинство автомобилистов просто не задумывается, пока не случится беда. Между тем, без периодического обслуживания направляющие закисают, суппорт перестает свободно двигаться, и колодка начинает постоянно касаться диска — даже тогда, когда педаль тормоза отпущена.

Возникает непрерывное трение, металл раскаляется, в салоне и снаружи появляется тот самый характерный запах, а колодки с дисками изнашиваются стремительно, независимо от того, насколько аккуратно ведет себя водитель. Именно поэтому, когда клиент приезжает на СТО с жалобой на слишком быстрый износ, опытные мастера первым делом осматривают суппорты, направляющие и пыльники.

Главное правило, которое формулирует эксперт, звучит так: тормоза — не тот узел, который стоит дожимать «до упора», ссылаясь на его расходный характер. Это элемент системы безопасности, и отношение к нему должно быть соответствующим. При каждом плановом техобслуживании необходимо оценивать остаточную толщину фрикционных накладок, свободу хода подвижных элементов, целостность манжет.

Что касается комплексного обслуживания тормозной системы, оптимальная периодичность — раз в два года. В этот интервал укладывается замена тормозной жидкости, обновление смазки на направляющих, а также работы по устранению проблем, выявленных при осмотре. Помимо замены самих колодок, обязательной частью регламента должна стать ревизия суппортов: их разбирают, очищают, промазывают направляющие термостойким составом, проверяют пыльники и ход поршней. В подавляющем большинстве случаев именно этот несложный комплекс мероприятий и даёт заметный прирост ресурса.

Наконец, многое зависит от самого человека за рулем. Мягкий разгон, привычка заранее сбрасывать скорость, а не оттормаживаться в последний момент, грамотное использование передач на спусках — все это реально снижает температурную и механическую нагрузку на тормозные механизмы. А осознанный подход к выбору запчастей — с опорой на рекомендации производителя автомобиля — избавит владельца от необходимости в скором времени переплачивать за восстановление всего тормозного контура.

