Эксперт объяснил, почему сегодня тормозная система авто изнашивается быстрее

Современный рынок автозапчастей переживает настоящее нашествие контрафактной продукции и откровенных подделок под известные марки. Сегмент тормозных колодок исключением не стал — напротив, именно здесь недобросовестные производители чувствуют себя особенно вольготно. Поэтому к выбору этих деталей автовладельцу стоит подходить с удвоенным вниманием. Впрочем, быстрый износ колодок объясняется не только качеством самих изделий...

Практика автосервисов последних лет фиксирует любопытную закономерность, заявил в беседе с «Российской газетой» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, тормозные колодки стали приезжать на замену заметно раньше, чем прежде. Если еще недавно нормой считался пробег в 40 000-50 000 км на одном комплекте, то теперь многие автомобили требуют новых деталей уже на отметке около 30 000. Объяснений у этого феномена несколько — и связаны они далеко не только с самой деталью.

Картина на прилавках магазинов запчастей сегодня неоднозначна. Наряду с проверенной продукцией покупателю активно предлагают недорогие колодки без должной сертификации, а также откровенные подделки, выдаваемые за товар известных брендов. Фокус здесь простой: производитель экономит на фрикционном составе, заменяя его на более мягкую или попросту нестабильную по свойствам смесь.

Парадокс в том, что водитель поначалу может не заподозрить неладное — напротив, торможение становится мягче, плавнее, комфортнее. Но расплата приходит быстро. Во-первых, такие колодки стираются с удивительной скоростью. Во-вторых, что гораздо серьезнее, они портят сам тормозной диск: на его рабочей поверхности появляются борозды и ступеньки. Далее владельца ждет либо проточка диска, либо его полная замена — и вся мнимая выгода от дешевой покупки оборачивается многократно возросшими расходами на ремонт. Отсюда простой совет: ориентироваться на указания автопроизводителя и проверенных сервисов, а не гоняться за подозрительно низкими ценами на маркетплейсах.

Впрочем, по словам специалиста, нередко проблема кроется не в качестве детали, а в том, как автомобиль эксплуатируется. Городская среда с ее бесконечными пробками, рваным ритмом движения, резкими замедлениями перед светофорами и постоянными ускорениями создает для тормозной системы экстремальные условия. Фрикционный слой перегревается, на нем образуются микротрещины и участки пригорания материала, износ идет неравномерно — и ресурс деталей тает на глазах.

Особая история — регионы со сложным дорожным рельефом. На затяжных спусках, если водитель не умеет или ленится использовать торможение двигателем, передний тормозной контур принимает на себя всю работу. Последствия закономерны: срок службы колодок и дисков сокращается практически в два раза.

Есть и менее очевидная, но крайне важная причина — состояние суппортов и направляющих, о чем большинство автомобилистов просто не задумывается, пока не случится беда. Между тем, без периодического обслуживания направляющие закисают, суппорт перестает свободно двигаться, и колодка начинает постоянно касаться диска — даже тогда, когда педаль тормоза отпущена.

Возникает непрерывное трение, металл раскаляется, в салоне и снаружи появляется тот самый характерный запах, а колодки с дисками изнашиваются стремительно, независимо от того, насколько аккуратно ведет себя водитель. Именно поэтому, когда клиент приезжает на СТО с жалобой на слишком быстрый износ, опытные мастера первым делом осматривают суппорты, направляющие и пыльники.

Главное правило, которое формулирует эксперт, звучит так: тормоза — не тот узел, который стоит дожимать «до упора», ссылаясь на его расходный характер. Это элемент системы безопасности, и отношение к нему должно быть соответствующим. При каждом плановом техобслуживании необходимо оценивать остаточную толщину фрикционных накладок, свободу хода подвижных элементов, целостность манжет.

Что касается комплексного обслуживания тормозной системы, оптимальная периодичность — раз в два года. В этот интервал укладывается замена тормозной жидкости, обновление смазки на направляющих, а также работы по устранению проблем, выявленных при осмотре. Помимо замены самих колодок, обязательной частью регламента должна стать ревизия суппортов: их разбирают, очищают, промазывают направляющие термостойким составом, проверяют пыльники и ход поршней. В подавляющем большинстве случаев именно этот несложный комплекс мероприятий и даёт заметный прирост ресурса.

Наконец, многое зависит от самого человека за рулем. Мягкий разгон, привычка заранее сбрасывать скорость, а не оттормаживаться в последний момент, грамотное использование передач на спусках — все это реально снижает температурную и механическую нагрузку на тормозные механизмы. А осознанный подход к выбору запчастей — с опорой на рекомендации производителя автомобиля — избавит владельца от необходимости в скором времени переплачивать за восстановление всего тормозного контура.