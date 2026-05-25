Эксперт объяснил, почему обязательная маркировка запчастей приведет к росту цен

За четыре последних года объем контрафактных автозапчастей в России вырос в несколько раз. Что и понятно, ведь после того, как известные глобальные производители прекратили официальные поставки оригинальных компонентов в нашу страну, на освободившееся место хлынули подделки. И если поначалу фальсификаторы подделывали расходники: моторные масла, фильтры, колодки, диски, то теперь добрались до фар, рулевых реек и топливных насосов высокого давления. Как решается эта проблема сегодня, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Особенно тяжелая ситуация сложилась в 2023-2024 годах. Доля поддельных масел достигала 30-50%, по ходовым расходникам — десятков процентов. Сейчас проблема остается столь же острой, но, скажем, популярные в народе маркетплейсы активнее борются с недобросовестными продавцами. Да и государство худо-бедно включилось в борьбу с этой напастью. Каковы же на сегодняшний день перспективы войны с контрафактом?

В частности, как заметил в беседе с порталом «АвтоВзгляд» директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин, делу поможет обязательная маркировка изделий в системе «Честный знак». Это поможет снизить долю подделок и вытеснить «серых» поставщиков. Хотя тут есть и обратная сторона.

— Я думаю, что, как минимум, неизбежен рост цен и временный дефицит некоторых позиций из-за затрат на маркировку в системе и вывода из оборота дешевых нелегальных аналогов и откровенного контрафакта, —предупреждает Разин.

Он считает идею разумной, но сомневается в ее своевременности. Хотя бы потому, что рынок к такому контролю не готов. Тысячи автосервисов и магазинов вынуждены менять IT-инфраструктуру: закупать 2D-сканеры, интегрироваться с API «Честного знака», переходить на электронный документооборот. При более половины СТО в стране не имеют даже базовой инфраструктуры ЭДО.

Напомним, что если говорить об автокомпонентах, то пока эксперимент затрагивает ограниченный их список — в основном расходники: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы, ремни, свечи. Однако с 1 сентября 2026 года регистрация в системе станет обязательной для всех участников рынка.

К декабрю производители и импортеры начнут наносить коды Data Matrix на продукцию, а еще через год система замкнет полный цикл прослеживания — до установки детали на авто или продажи клиенту. Каждая легальная запчасть получит уникальный криптографически защищенный код. Подделать его невозможно — дубликат система заблокирует. Покупатель сможет отсканировать код через приложение «Честный знак» и проверить подлинность.

Звучит, согласитесь, хорошо, но, как замечает директор по развитию бизнеса АО «Лада-Имидж» (управляет мультибрендовой сетью автосервисов LECAR Service, которая также включает розничные магазины ионлайн-маркетплейс) Александр Кадухин, для автоотрасли «Честный знак» — это вызов и издержки.

При этом, учитывая технические сложности интеграции этой новации в бизнес-процессы, о которых уже сказано выше, крупные сети получат преимущество. Поэтому для небольших автосервисов и автомагазинов объединение с федеральными сетями может стать стратегией выживания.

— Для отрасли «Честный знак» — еще одного шага в развитии культурного бизнеса. Мы готовы помочь партнерам ускорить цифровизацию, помочь клиентам чувствовать безопасность и заботу. А в итоге виграют те, кто превратит регуляторную нагрузку в конкурентное преимущество. И не стоит забывать, что при всех сложностях переход к «белому» рынку автозапчастей необходим — на кону безопасность людей — резюмирует Кадухин.