В России подорожали запчасти легковушек новых локальных брендов

К маю средняя стоимость оригинальных комплектующих для легковых автомобилей новых российских марок достигла отметки 65,1 тыс. рублей. За месяц показатели в целом выросли на 0,8%.

Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Опираясь на страховую корзину и данные агрегаторов, эксперты проанализировали динамику цен на детали моделей Tenet и Evolute, Xcite и Solaris, а также «Москвич» и «Амберавто».

Оказалось, что больше всего с апреля по май 2026 года подорожала передняя фара, в ее случае прибавка составила 7,2%, что вылилось в 98 159 рублей. Следом идет радиаторная решетка с прибавкой 5,5%, планка поднялась до 29 077 «целковых». Тройку лидеров замыкают зеркала заднего вида — плюс 5,1%, дело дошло до 31 124 рублей.

В остальных случаях цифры выглядят скромнее. Например, наценка на задние крылья составила по 0,3%, а прайс колесного диска подрос на 0,1%. В то же время стала чуть доступнее подушка безопасности, лишившись 0,5% прежней стоимости.