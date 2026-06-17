Раскрыты траты россиян на запчасти для иномарок

Согласно итогам прошлого года, емкость вторичного рынка запасных деталей для иномарок составила в России $25,8 млрд. Более 60% денег, потраченных нашими соотечественниками, ушло на компоненты для иномарок десяти автомобильных брендов.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты выяснили, что дороже всего россиянам обходятся комплектующие для машин с шильдиком популярной японской марки Toyota. Она лидирует, поскольку откусила от общего пирога долю в 13,3%.

С большим отрывом на второй позиции расположился корейский автопроизводитель Kia, он может похвастать 8,5%. Первую тройку замыкает родственный Hyundai, который буквально дышит в спину собрату благодаря своим 8%. Также в первую пятерку сумели попасть японский концерн Nissan и французский Renault за счет 6,8% и 6% соответственно.

Аналитики обратили внимание, что в то же время пятипроцентный барьер преодолел немецкий Volkswagen. Его доля составила 5,4%. В первую десятку, где цифры находятся в скромном диапазоне от 3,3 до 3,6%, включены Chevrolet и Ford из США, Mitsubishi из Страны восходящего солнца и BMW из Баварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России нашли подход к китайским автозапчастям сомнительного качества.