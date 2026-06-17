5

Раскрыты траты россиян на запчасти для иномарок

Оказалось, что больнее всего бьет по карману содержание Toyota

Согласно итогам прошлого года, емкость вторичного рынка запасных деталей для иномарок составила в России $25,8 млрд. Более 60% денег, потраченных нашими соотечественниками, ушло на компоненты для иномарок десяти автомобильных брендов.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Раскрыты траты россиян на запчасти для иномарок

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты выяснили, что дороже всего россиянам обходятся комплектующие для машин с шильдиком популярной японской марки Toyota. Она лидирует, поскольку откусила от общего пирога долю в 13,3%.

С большим отрывом на второй позиции расположился корейский автопроизводитель Kia, он может похвастать 8,5%. Первую тройку замыкает родственный Hyundai, который буквально дышит в спину собрату благодаря своим 8%. Также в первую пятерку сумели попасть японский концерн Nissan и французский Renault за счет 6,8% и 6% соответственно.

Аналитики обратили внимание, что в то же время пятипроцентный барьер преодолел немецкий Volkswagen. Его доля составила 5,4%. В первую десятку, где цифры находятся в скромном диапазоне от 3,3 до 3,6%, включены Chevrolet и Ford из США, Mitsubishi из Страны восходящего солнца и BMW из Баварии.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России нашли подход к китайским автозапчастям сомнительного качества.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует