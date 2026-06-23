Эксперт Коротков предложил необычный способ сэкономить на автозапчастях

Несмотря на стабилизацию курса рубля, комплектующие для автомобилей в нашей стране по-прежнему дорожают. Например, прайс на базовые детали за последний год поднялся на 20 — 40%. К осени ожидается прибавка еще на 15 — 30%. Но даже в таких непростых реалиях нашлась возможность прилично сэкономить.

За последний год базовые детали подорожали на 20-40%

По словам гендиректора Migtorg Александра Короткова, вместо покупки отдельных запчастей стоит присмотреться к приобретению автомобиля-донора на онлайн-аукционах. Речь идет о машинах, признанных страховщиками экономически нецелесообразными для полного восстановления.

Разбитые «в тотал» экземпляры считаются источником ценных деталей, подходящих для ремонта других авто. Выкуп битой машины для последующего разбора на запчасти зачастую оказывается выгоднее охоты за каким-то одним элементом.

Например, если замена мотора Kia K5 или BMW 3 Series обойдется в 200-300 тыс. рублей, логичнее купить за те же деньги соответствующую битую машину целиком, отметил г-н Коротков. По его словам, вопрос с ремонтом закроется на год вперед, а оставшиеся детали можно перепродать или держать про запас.