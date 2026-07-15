Запчасти для российских и китайских автомобилей продолжают дорожать

Маркетинговое агентство НАПИ изучило цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для традиционных российских и китайских легковых автомобилей, используя данные агрегаторов. И, как выяснилось, по результатам июня почти все детали стали дороже.

Так, за период с июня 2025-го по июнь 2026-го средняя стоимость запчастей для машин российских брендов LADA и UAZ увеличилась на 11,3%, достигнув 19,7 тыс. рублей. Наибольший рост в процентном выражении показали задний бампер, подорожавший на 6,5 тыс. рублей, задняя фара, прибавившая 3,1 тыс. рублей, и заднее крыло — плюс 12,5 тыс. рублей к прошлогоднему ценнику.

Средний прайс на запчасти для легковых автомобилей китайских брендов вырос на 8,9% и составил 78,1 тыс. рублей. Самое заметное повышение цены в процентах зафиксировано на решетку радиатора, стоимость которой увеличилась на 9,6 тыс. рублей, подушку безопасности, подорожавшую на 17,3 тыс. рублей, и колесный диск с ростом на 7,8 тыс. рублей.

Эту ситуацию прокомментировали представители отраслевого мероприятия MIMS Automobility Saint Petersburg 2026. И по их словам, рост цен на оригинальные комплектующие вынуждает участников рынка пересматривать подходы к закупкам. А наиболее остро проблема проявляется в сегменте «чайнакаров», где средняя стоимость страховой корзины уже почти в четыре раза превышает аналогичный показатель для российских марок.

— На фоне высокого объема рынка автомобилей с пробегом и дальнейшего расширения парка китайских машин поставщикам, дистрибьюторам и сервисным предприятиям важно развивать альтернативные каналы поставок, расширять линейку качественных аналогов и заранее формировать устойчивый ассортимент. Поиск новых производителей и поставщиков становится не разовой задачей, а одним из ключевых условий сохранения доступной стоимости ремонта и конкурентоспособности бизнеса, — сказали эксперты.