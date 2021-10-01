Прощай, КамАЗ: каким будет совершенно новое поколение грузовиков «Урал»

В прошлом году ивековский кабинный модуль отметил 45-летие, но благодаря недавнему рестайлингу, сможет протянуть еще лет 5—6. Между тем, в 2024-м «Урал» должен представить совершенно новую бескапотную кабину собственной разработки! Разумеется, в Миассе тщательно скрывают подробности этого проекта, но по секрету говорят: с таким модулем уральские грузовики точно понравятся перевозчикам.

Более того, если сейчас «дорожники» этой марки оснащаются китайскими мостами Hande, то вскоре завод начнет делать мосты своими силами: этой осенью — вездеходные, а следующей весной — дорожные. По планам заводчан, их продукция будет дешевле и качественнее китайской, а значит ее также захотят закупать другие производители грузовой техники.