Прощай, КамАЗ: каким будет совершенно новое поколение грузовиков «Урал»

В прошлом году ивековский кабинный модуль отметил 45-летие, но благодаря недавнему рестайлингу, сможет протянуть еще лет 5—6. Между тем, в 2024-м «Урал» должен представить совершенно новую бескапотную кабину собственной разработки! Разумеется, в Миассе тщательно скрывают подробности этого проекта, но по секрету говорят: с таким модулем уральские грузовики точно понравятся перевозчикам.
Более того, если сейчас «дорожники» этой марки оснащаются китайскими мостами Hande, то вскоре завод начнет делать мосты своими силами: этой осенью — вездеходные, а следующей весной — дорожные. По планам заводчан, их продукция будет дешевле и качественнее китайской, а значит ее также захотят закупать другие производители грузовой техники.
Вдобавок компания постепенно приобретает современное оборудование для производства рам, так что миасские грузовики «встанут» на действительно современную основу. Производство планируется полного цикла: от штамповки, перегиба и перфорации лонжернов до холодной клепки готовых «скелетов».
С двигателями понятно: да, автозавод вышел из «Группы ГАЗ», но партнерские отношения сохранились. Так что, скорее всего, новое поколение «Уралов» сохранит приверженность 6-цилиндровым двигателям ЯМЗ (в частности, нынешний бескапотник оснащается лицензионным агрегатом Renault под индексом ЯМЗ-653).
Если все сложится так, как запланировано, с 2024 года «Урал» станет ежегодно выпускать по 9000—10 000 машин разного класса. Это больше, чем нынешняя мощность предприятия. И это будут свежие модели, поскольку ветеран 4320 через несколько месяцев, наконец, отправится на заслуженную пенсию — как-никак модели стукнуло 60…
К слову, главный конкурент уральцев — КамАЗ — не планирует сворачивать выпуск грузовиков первого поколения (они официальной именуются серией К3). А значит, миасская техника будет адресована, прежде всего, тем, кто хочет получить сравнительно недорогой, но более современный инструмент, нежели автомобили из Набережных Челнов.