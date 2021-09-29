Как сэкономить на запчастях, купив подержанный автомобиль

Мы уже подробно рассказывали, что может скрывать автор объявления по продаже подержанного автомобиля и как вывести его на чистую воду. А вдобавок провели ликбез, как потенциальный покупатель сможет понять, побывала ли понравившаяся машина в аварии, а также уточнили, что не все повреждения кузова могут стать поводом отказаться от покупки.
Теперь пройдемся по «технической начинке». Ведь современные пневматические подвески, автоматические коробки передач, системы полного привода и малокубатурные турбомоторы устроены довольно хитро. А значит, дедовские методы диагностики «послушать, поездить, посмотреть», скорее всего, не сработают — как минимум, понадобится подключение диагностического сканера.
В идеале, перед покупкой машину надо показывать специалистам, притом желательно — из «клубного сервиса», то есть такого, где занимаются техникой строго определенной марки. Зная конструктивные просчеты узлов и агрегатов, механики таких мастерских вдумчиво проверяют конкретные «болевые точки», а не просто рассматривают автомобиль.
Впрочем, чтобы не гонять на сервис каждый из приглянувшихся экземпляров, можно и нужно упростить задачу. Для этого существует «Автотека» — сервис проверки истории автомобиля. В нашем случае, помимо остальных, наиболее интересен раздел «История обслуживания на СТО», информацию для которого передают более 2500 дилерских центров и независимый станций.
Если прежний владелец хоть единожды посещал любое из этих СТО, в базе «Автотеки» будет соответствующая отметка, например: «10 августа 2016 года; регламентное ТО; 14 809 км; дилер, Москва; ТО 15 тыс. км; углы установки колес — проверка и регулировка; защита поддона картера двигателя — снятие и установка».
Поэтому идеальным для покупки будет такой представитель секонд-хенда, на который отчет «Автотеки» выдаст максимально подробную историю обслуживаний и ремонтов вплоть до последних километров пробега. Это значит, что машиной занимались толковые специалисты из проверенных сервисов!
В базе нет никаких упоминаний, но по факту машина отремонтирована и обслужена? Значит, хозяин пользовался услугами безвестной (возможно, «гаражной») мастерской. Либо ухаживал за техникой своими силами, что опять же — лишний повод для вдумчивой диагностики перед покупкой.
Итак, интересный для приобретения экземпляр осмотрел специалист. Если это была действительно толковая диагностика, а не поверхностный осмотр «по верхам», итогом станет распечатанный на листе бумаги «приговор», в котором будет указана сумма (запчасти плюс работа) устранения найденных недостатков. Но этого, на самом деле, мало.
В приватном разговоре надо вызнать мнение мастера по поводу остаточного ресурса ключевых узлов и агрегатов. И только на основе всей этой информации делать вывод — покупать конкретный автомобиль или нет. Ведь если за машину просят 500 000 рублей, ремонт тянет на 100 000, а мастер сомневается, что ближайшие тысячи пройденных километров будут беспроблемными, есть смысл искать другой вариант.
Можно ли при покупке вообще обойтись без заезда на сервис? Учитывая техническую сложность современных моделей, мы бы не рекомендовали так поступать. Ведь обстоятельная проверка на подъемнике и с подключением диагностического сканера сейчас — это действительно лучший способ сэкономить на запчастях уже после покупки подержанного автомобиля.
И, наконец, финальное. Всегда перепроверяйте слова продавца! Вот пример, которым поделился читатель портала «АвтоВзгляд». Приобретая премиальный внедорожник, он обратил внимание на разбитую решетку радиатора. Но владелец машины уверил: это — сущая мелочь, за которую он запросто сделает скидку — 5000 рублей. Каково же было удивление новоиспеченного хозяина, когда за оригинальную решетку ему выставили счет… на 35 000 «целковых».
А уж примеров, когда человека просто обманывают, уверяя, будто машина недавно прошла тот или иной ремонт, вообще полным-полно. То есть, по словам продавца, он радикально обновил подвеску, а также заменил генератор, но диагностика говорит об обратном: в ходовую, на самом деле, никто не лазил, а электромашинка скоро перестанет выдавать вольты и амперы. Так что будьте бдительны!