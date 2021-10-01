Как сэкономить на запчастях, купив подержанный автомобиль

Мы уже подробно рассказывали, что может скрывать автор объявления по продаже подержанного автомобиля и как вывести его на чистую воду. А вдобавок провели ликбез, как потенциальный покупатель сможет понять, побывала ли понравившаяся машина в аварии, а также уточнили, что не все повреждения кузова могут стать поводом отказаться от покупки.

Теперь пройдемся по «технической начинке». Ведь современные пневматические подвески, автоматические коробки передач, системы полного привода и малокубатурные турбомоторы устроены довольно хитро. А значит, дедовские методы диагностики «послушать, поездить, посмотреть», скорее всего, не сработают — как минимум, понадобится подключение диагностического сканера.

В идеале, перед покупкой машину надо показывать специалистам, притом желательно — из «клубного сервиса», то есть такого, где занимаются техникой строго определенной марки. Зная конструктивные просчеты узлов и агрегатов, механики таких мастерских вдумчиво проверяют конкретные «болевые точки», а не просто рассматривают автомобиль.

Впрочем, чтобы не гонять на сервис каждый из приглянувшихся экземпляров, можно и нужно упростить задачу. Для этого существует «Автотека» — сервис проверки истории автомобиля. В нашем случае, помимо остальных, наиболее интересен раздел «История обслуживания на СТО», информацию для которого передают более 800 дилерских центров и независимый станций.