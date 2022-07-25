6 сомнительных ситуаций, с которыми сталкиваются водители грузовиков на «платках»

Дело в том, что иногда сигнал с транспондера не проходит, даже несмотря на положительный баланс, из-за износа и неизбежного устаревания устройства. В дальнейшем с этой проблемой водителю или другим ответственным сотрудникам нужно обратиться в Центр поддержки и обслуживания. Ну а на месте, стоя в Пункте взимания платы, нужно передать этот самый транспондер кассиру. Тот — при наличии средств на счету — спишет деньги вручную по номеру устройства. Если средств нет, то нужно расплатиться наличными или картой.

Добавим, что особое внимание, проезжая Пункты взимания платы, следует обращать на звуковые сигналы. Если транспондер «пропищит» один раз, значит, транзакция выполнена, и все в порядке. Если два — транзакция выполнена, но баланс приближается к нулевому значению (водителю следует оповестить об этом ответственных сотрудников, чтобы избежать проблем на следующих Пунктах). Если четыре — транзакция отклонена: технический сбой или недостаток средств.

Что же касается причин, по которым происходит технический сбой, то их может быть несколько. Скажем, транспондер установлен неправильно (в грузовиках устройство должно быть в нижней части ветрового стекла, в зоне очистителей), на машине установлен атермальный «лобаш» (не пропускает радиосигналы), гаджет поврежден (физическое или химическое воздействие), не подключена услуга интероперабельности. Как бы то ни было, нужно обратиться в Центр поддержки и обслуживания — гарантийное устройство с техническими проблемами заменят на новое.

К слову, в любой момент, пока действует основная гарантия, можно увеличить ее срок еще на 3 года, воспользовавшись услугой «Расширенная гарантия». Дополнительная уверенность в работоспособности устройства не помешает.