6 сомнительных ситуаций, с которыми сталкиваются водители грузовиков на «платках»

Важным отличием платных трасс от бесплатных является повышенный уровень комфорта, выраженный не только в более качественном асфальтовом покрытии, но и в соответствующем сервисе. Тем не менее пользователи скоростных магистралей от внештатных ситуаций, увы, не застрахованы: это дорога, и случиться может все что угодно. Но есть, возвращаясь к вопросу клиентоориентированного сервиса, отличная новость — все проблемы легко решаемы.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ШЛАГБАУМ?
Одной из проблем, с которой сталкиваются пользователи платных дорог, является несрабатывание шлагбаума, когда в машине установлен транспондер. Какие действия для решения проблемы может предпринять водитель большегруза — сотрудник транспортной компании, не имеющий доступа к личному кабинету и лицевому счету? Если он уверен в том, что транспондер установлен правильно, то ему следует перестроиться на другую полосу — подъехать к другим «воротам», где работает оператор.
Дело в том, что иногда сигнал с транспондера не проходит, даже несмотря на положительный баланс, из-за износа и неизбежного устаревания устройства. В дальнейшем с этой проблемой водителю или другим ответственным сотрудникам нужно обратиться в Центр поддержки и обслуживания. Ну а на месте, стоя в Пункте взимания платы, нужно передать этот самый транспондер кассиру. Тот — при наличии средств на счету — спишет деньги вручную по номеру устройства. Если средств нет, то нужно расплатиться наличными или картой.
Добавим, что особое внимание, проезжая Пункты взимания платы, следует обращать на звуковые сигналы. Если транспондер «пропищит» один раз, значит, транзакция выполнена, и все в порядке. Если два — транзакция выполнена, но баланс приближается к нулевому значению (водителю следует оповестить об этом ответственных сотрудников, чтобы избежать проблем на следующих Пунктах). Если четыре — транзакция отклонена: технический сбой или недостаток средств.
Что же касается причин, по которым происходит технический сбой, то их может быть несколько. Скажем, транспондер установлен неправильно (в грузовиках устройство должно быть в нижней части ветрового стекла, в зоне очистителей), на машине установлен атермальный «лобаш» (не пропускает радиосигналы), гаджет поврежден (физическое или химическое воздействие), не подключена услуга интероперабельности. Как бы то ни было, нужно обратиться в Центр поддержки и обслуживания — гарантийное устройство с техническими проблемами заменят на новое.
К слову, в любой момент, пока действует основная гарантия, можно увеличить ее срок еще на 3 года, воспользовавшись услугой «Расширенная гарантия». Дополнительная уверенность в работоспособности устройства не помешает.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В МАШИНЕ НЕСКОЛЬКО ТРАНСПОНДЕРОВ?
Проблемы со считыванием устройства могут возникнуть и из-за того, что в автомобиле находится сразу несколько транспондеров: антенна «ловит» тот, что привязан к счету с отрицательным балансом, вследствие чего шлагбаум не открывается. Во избежание такой проблемы нужно убирать ненужные в поездке гаджеты в zip-пакет (75 рублей на официальном сайте T-pass). Он сделан из специального материала, не пропускающего сигнал.
ГДЕ НА ПЛАТНЫХ ДОРОГАХ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ВО ВРЕМЯ РЕЙСА?
Для поддержания концентрации и внимания за рулем делать перерывы в дальней дороге необходимо всем — а водителям большегрузов особенно. Однако на скоростных трассах останавливаться, чтобы перевести дух, запрещено и опасно, а потому вопрос, где пришвартоваться, крайне актуален. Отвечаем: для «привалов» на магистралях предусмотрены специальные площадки отдыха — на них шоферам не нужно переживать ни за штрафы, ни за безопасность.
Найти такую площадку несложно: на дорогах госкомпании «Автодор» они встречаются в среднем через каждые 20 километров. Одни участки для отдыха включают в себя только санитарный узел и место для пикника (скамейки со столами), другие, помимо прочего, детскую площадку, магазин, кафе, АЗС, станции для «подпитки» электромобилей или газовых машин. К слову, в дальнейшем будут массово появляться и многофункциональные зоны с разделением транспортных потоков на легковой и грузовой, что сделает отдых еще комфортнее.
ГДЕ НА ПЛАТНЫХ ДОРОГАХ ЗАПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЬ?
С каждым годом на трассах ГК «Автодор» открывается все больше АЗС. Сегодня к услугам водителей представлены традиционные заправки с бензиновым и дизельным топливом, а также, повторимся, станции для «подпитки» электрокаров и газовых автомобилей. Скажем, на М4 «Дон» насчитывается уже 380 АЗС, на М11 «Нева» — 20. Но их количество, как обещают представители госкомпании, будет стремительно расти. Что же касается действующих заправок, то они отмечены на картах и в навигаторах.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ЗАГЛОХ ПОСРЕДИ ДОРОГИ?
Как мы уже говорили, останавливаться на платных трассах вне специально отведенных зон нельзя — это крайне небезопасно. А потому, если во время движения произойдет ДТП или какая-либо поломка и водителю придется уйти на обочину, ему следует немедленно вызвать аварийных комиссаров (единый бесплатный номер на всех платных дорогах — *390). Они оперативно (среднее время реагирования с момента получения информации — 15 минут) прибудут на помощь, огородят место происшествия или даже отбуксируют ТС в безопасную зону.
Кстати, аварийные комиссары полезны не только тем, что могут огородить место поломки. Перечень их бесплатных услуг обширен: высококвалифицированные специалисты меняют колеса, запускают с бустера аккумулятор, помогают с инструментом для мелкого ремонта, подсказывают, как правильно заполнить Европротокол при ДТП, вызывают на место аварии сотрудников экстренных служб. В общем, сильно экономят водителям большегрузов время, а транспортным компаниям — деньги.
КАК ВЫЗВАТЬ АВАРИЙНОГО КОМИССАРА, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН?
Что-то случилось с мобильным телефоном? Можно воспользоваться устройством экстренной связи (столбики с надписью SOS, расположенные вдоль трасс). А если и этот вариант не подходит — скажем, до ближайшего столбика далеко, а оставить машину никак нельзя, — то можно никаких действий и не предпринимать. Во-первых, дороги круглосуточно просматриваются операторами по камерам, во-вторых, сами аваркомы регулярно совершают контрольные объезды вверенных им территорий — кто-нибудь да заметит «припаркованный» на обочине автомобиль, и помощь непременно прибудет.
Самое главное, что бы ни происходило (удалось вызвать аварийных комиссаров или нет), — следовать несложным правилам безопасности. Так, при вынужденной остановке вне специальных мест водителю необходимо включить «аварийку», надеть светоотражающий жилет и покинуть автомобиль, выставив аварийный «треугольник». Ожидать помощь следует за барьерным ограждением, ведь в противном случае риск пострадать в ДТП будет очень высоким.
… Подводя итог, отметим, что все проблемы, возникающие на платных дорогах, решаются, и решаются быстро. Кроме того, что очень важно, руководители транспортных компаний могут всегда быть уверены в высоком уровне безопасности, которая, в свою очередь, способствует экономии средств и увеличению прибыли. А более подробно об этом можно прочитать здесь.