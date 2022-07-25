Минский прорыв: что экономим на платном участке трассы М1 «Беларусь»

Первый скоростной участок Минского шоссе — отрезок с 33-го по 45-й км — начали обустраивать еще в середине 2010-х годов, после того, как было подписано одно из первых в России концессионных соглашений о строительстве и последующей эксплуатации на платной основе автодороги «Северный обход Одинцова». Эта трасса протяженностью 18,5 км, напомним, связывает МКАД и 33-й км трассы М1 «Беларусь».
По итогу реконструкции на участке с 33-го по 45-й км появилось по четыре полосы движения в каждую сторону с ограничением скорости для легковых автомобилей в 110 км/ч и грузовых — до 90 км/ч, а также хорошее освещение. Чуть позже дорожники приступили к расширению следующего фрагмента — от 45-го до 66-го км. Его ввели в эксплуатацию в канун прошлых новогодних праздников, а сразу после каникул за проезд по объединенному участку (с 33-го по 66-й км) начали взимать плату.
ЧТО?
Фрагмент с 45-го по 66-й км крайне интересен своей схемой организации: на нем аж десять полос движения. Шесть рядов, расположенные по центру, платные — там, как и на других дорогах ГК «Автодор», качественное асфальтовое покрытие, высокий уровень безопасности, магистральная скорость. Те же четыре полосы, что идут по краям шоссе (по две с каждой стороны), бесплатные. Но поскольку они пролегают через населенные пункты и пересечения с другими дорогами, пропускная способность и максимальная скорость там ощутимо ниже.
Для логистических компаний обустройство дороги по такой комбинированной схеме — огромный плюс. Ведь дачники и жители прилегающих населенных пунктов уходят как раз таки на бесплатные полосы, где расположены съезды к загородным поселкам и садоводческим товариществам. Как итог — коммерческий транспорт движется по абсолютно свободной и «быстрой» дороге, что позволяет существенно сэкономить время, топливо и расходы, связанные с амортизацией.
СКОЛЬКО?
О какой конкретно экономии времени идет речь? По платному участку, где грузовой автомобиль может двигаться со скоростью 90 км/ч, водитель гарантированно доберется от 33-го до 66-го км Минского шоссе за 22 минуты. Если же он на 45-м километре уйдет на бесплатную полосу, то время в пути растянется до 35 минут. И это — в идеальных условиях, когда дорога абсолютно свободная. А в реальности, то есть в пробках, по этому отрезку можно ехать и час, и полтора.
Получается, платный участок экономит водителю время в два, а то и в три, в четыре раза — в зависимости от времени суток и трафика. При этом, что самое любопытное, тарифы на проезд на 33-километрому скоростному фрагменту «Минки» более чем лояльные. Судите сами: для автомобиля 1-й категории это всего 100 рублей (120 с пятницы по воскресенье), для 2-й — во все дни 150 рублей, для 3-й — 200, а для 4-й — 330.
КАК?
Оплатить проезд можно в традиционном пункте со шлагбаумами (один, на 46-м км): наличными, банковской картой или транспондером. И последний вариант наиболее предпочтителен, особенно если в машине установлен транспондер T-pass госкомпании «Автодор». Почему? Это — экономия не только времени (безостановочный проезд по специальным выделенным полосам), но и денег (предусмотрены скидки от 3 до 15% по Программе лояльности).
Удобно, что тем же транспондером T-pass можно рассчитаться за проезд и на «Северном обходе Одинцова». Главное — чтобы была подключена услуга интероперабельности. Это нужно сделать всего один раз: в личном кабинете мобильного приложения или в Центре поддержки и обслуживания пользователей. Правда, за проезд по тому участку не начисляются баллы в Программе лояльности, потому что там другой оператор — АО «Новое качество дорог».
Напомним также о важности правильной установки транспондера. Единственно верный вариант крепления устройства в легковом автомобиле — зона за зеркалом заднего вида на ветровом стекле. Что же до грузовых машин, то это — нижняя часть «лобаша» за стеклоочистителями. Если пренебречь этими простыми правилами, то могут возникнуть проблемы: антенна просто не считает сигнал, и шлагбаум не откроется. Кроме того, при проезде пункта оплаты рекомендуется снижать скорость до 30 км/ч и держать дистанцию в 15 метров до впереди идущего авто.
КУДА?
Если у пользователя появятся какие-либо вопросы по эксплуатации транспондера или оплате проезда, то он всегда может обратиться в Центр поддержки и обслуживания. Например, на трассе М1 «Беларусь» такой Центр пока один — на 46-м километре автодороги, где располагается Пункт взимания платы, по направлению из Москвы. Работает он ежедневно и без перерывов с 9:00 до 21:00, а в пятницу — до 23:00.
В том же случае, если у водителя возникнут проблемы не с транспондером, а с автомобилем, он может вызвать аварийных комиссаров, которые круглосуточно дежурят на «платниках» госкомпании «Автодор».
Понятно, что шоферы на грузовиках в большинстве случаев и сами могут справиться с внештатной ситуацией. Но суть в том, что на автомагистралях остановки в неположенном месте, да и просто на обочине запрещены и крайне опасны. По статистике именно припаркованные на краю дороги авто часто становятся причиной аварии. А если при этом водитель еще и выходит на дорогу, пытаясь самостоятельно устранить поломку, то вероятность ДТП повышается в несколько раз.
В каких именно ситуациях аваркомы могут быть полезны? Повреждение колеса, мелкая неисправность, вследствие которой автомобиль встал на прикол, ДТП. В последнем случае аваркомы подскажут, как правильно заполнить Европротокол (если применимо), и огородят место происшествия, сохраняя высокий уровень безопасности для всех участников дорожного движения. А главное — их услуги совершенно бесплатны, и на вызов они прибывают в течение 10–15 минут (единый номер для вызова на всех платных дорогах — *390).
А ДАЛЬШЕ?
Но вернемся к Минскому шоссе. Далее в планах госкомпании — реконструировать следующий участок, то есть отрезок с 66-го по 86-й км (до съезда на Большую бетонку). Работы по подготовке территорий завершены, начинается строительство. Там тоже появятся дополнительные полосы, обустроенные развязки (в частности, с А−108) и Пункты взимания платы. Но не скоро — не раньше 2024 года.
По итогу время в пути от МКАДа до Большой бетонки для грузового автомобиля (с условием, что водитель пойдет от московского кольца до «Минки» по «Северному обходу Одинцова) составит всего 48 минут. Если же мы говорим о легковушках, то это и вовсе 40 минут. Вместо нынешних двух-трех часов, которые тратятся на простаивание в пробках на выезде из столицы, в районе Инновационного центра 'Сколково» и в Кубинке.