На чем поедем по даче: лучшие квадроциклы этого сезона

В последнее время с квадроциклами случилось то же самое, что и с автомобилями. Покупатели их быстро расхватали, да так, что у дилеров этой техники почти не осталось. Виноват тут и коронавирус, нарушивший цепочки поставок комплектующих на конвейеры, и знаменитый сухогруз, застрявший в Суэцком канале и «закупоривший» пути поставки запчастей. Тем не менее, кое-какие модели у продавцов все еще есть. Так что начнем обзор с самых дорогих представителей «квадров» и перейдем к наиболее бюджетным экземплярам.

Yamaha Grizzly 700

Эта машина отличается надежностью и отличной проходимостью. Она довольно популярна, так что ее знают, как обслуживать, да и нет проблем с запчастями.

«Гризли» оснащают 686-кубовым мотором, который довольно тяговит. «Квадрик» без проблем возьмет на борт 140 кг груза, и это без учета веса водителя. Из других плюсов — руль с электроусилителем, светодиодные фары и цифровая приборная панель. За всю эту красоту просят от 1 228 000 рублей, что немало. За такие деньги можно и настоящий легковой автомобиль купить.