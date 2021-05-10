На чем поедем по даче: лучшие квадроциклы этого сезона

В последнее время с квадроциклами случилось то же самое, что и с автомобилями. Покупатели их быстро расхватали, да так, что у дилеров этой техники почти не осталось. Виноват тут и коронавирус, нарушивший цепочки поставок комплектующих на конвейеры, и знаменитый сухогруз, застрявший в Суэцком канале и «закупоривший» пути поставки запчастей. Тем не менее, кое-какие модели у продавцов все еще есть. Так что начнем обзор с самых дорогих представителей «квадров» и перейдем к наиболее бюджетным экземплярам.
Yamaha Grizzly 700
Эта машина отличается надежностью и отличной проходимостью. Она довольно популярна, так что ее знают, как обслуживать, да и нет проблем с запчастями.
«Гризли» оснащают 686-кубовым мотором, который довольно тяговит. «Квадрик» без проблем возьмет на борт 140 кг груза, и это без учета веса водителя. Из других плюсов — руль с электроусилителем, светодиодные фары и цифровая приборная панель. За всю эту красоту просят от 1 228 000 рублей, что немало. За такие деньги можно и настоящий легковой автомобиль купить.
Polaris Sportsman 570
По мнению портала «АвтоВзгляд» — это лучший вариант в туристическом классе, поскольку разработчикам удалось совместить такие качества, как универсальность и плавность хода. В перечне оснащения значится электроподготовка под обогрев ручек и курка (аналог педали газа) и кронштейн под крепеж лебедки.
Всего в продаже можно встретить пять комплектаций: от базовой до специально подготовленной для трофи-рейдов. Что касается цены, то минимальный «прайс» на «Спортсмэна» начинается от 865 000 ₽.
Stels ATV 300B
Российская компания Velomotors предлагает бюджетный Stels ATV 300B с 650-кубовым мотором. Эта недорогая модель предназначена как для тех, кто просто хочет прокатиться по полям и лесам, так и для тех, кто желает помесить грязь на бездорожье. Однако слишком сложные задачи перед «Стелсом» лучше не ставить, так как его возможно не безграничны.
Кстати, «Стелс» стал самым востребованным среди массового покупателя. Это произошло, не в последнюю очередь, благодаря цене в 300 000 рублей.