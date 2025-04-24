Обновленный пикап Ford F-150 Raptor «засветился» на Шанхайском автосалоне

Ford организовал в Шанхае большой стенд, где центральное место занял посвежевший F-150 Raptor. Пикап сохранил классическую концепцию, как убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», и остался настоящим бруталом.

В ходе обновления американские дизайнеры не стали серьезно менять внешность «сто пятидесятого», пикап обзавелся новыми ходовыми огнями, изменился рисунок задних фонарей. Интерьер тоже особо не трогали, но внутри стало меньше пластика и больше кожи. Поскольку ценители таких машин предпочитают традиционные решения, в салоне имеется максимальный набор физических кнопок, а сенсорные элементы сведены к минимуму.

Под капотом полноприводного F-150 Raptor, пережившего рестайлинг, установлена бензиновая V-образная «шестерка» объемом 3,5 л с двойным турбонаддувом. Силовой агрегат выдает 423 л.с. и 684 Нм крутящего момента. Переключением передач заведует 10-диапазонный «автомат».

Представленный на китайском мотор-шоу «Форд» получил раму и высокопрочный кузов. Он изготовлен из алюминиевого сплава и композитного материала, который применяют для военной техники. Пятирычажная пружинная подвеска имеет увеличенный ход, предусмотрены «лютые» внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.

Под дорожные условия обновленному Ford F-150 Raptor позволяет подстраиваться система Terrain Management System с семью режимами движения. В список оснащения входят камеры кругового обзора, внедорожный «круиз» и пачка электронных помощников, облегающих жизнь на офф-роуде.