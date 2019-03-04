Названы сроки появления в России нового кроссовера Skoda Kamiq

Марка Skoda, весьма популярная в России во всех своих ипостасях — от бюджетного Rapid до флагманского Superb, на котором, к слову сказать, ездит чешский президент, представляет на Женевском автосалоне-2019 новый кроссовер Kamiq. В кулуарах выставки обозревателю портала «АвтоВзгляд» удалось узнать у представителей марки о перспективах новинки в России.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» PR-директор российского подразделения Skoda Тимур Алиев, в этом году субкомпактный кроссовер Skoda Kamiq нам ждать не стоит. Для начала чехи должны окончательно разобраться с перспективами Karoq в России. Решение о его локализации в нашей стране к концу 2019 года принято, однако где он будет собираться (в Нижнем Новгороде или Калуге), в каких комплектациях и по какой цене — еще не очень ясно даже самому производителю.
Именно на этом сейчас сосредоточена работа бренда в нашей стране. И только решив эту задачу, чехи начнут думать над российским будущим Skoda Kamiq. Хотя вероятность, что и этот чешский SUV пропишется у нас очень высока. Но никак не раньше конца 2020 года.
А вот ситуация с недавней новинкой — Skoda Scala выглядит куда более пессимистично. Увы, но модель, пришедшая на смену Rapid в Европе, у нас точно продаваться не будет. Однако именно по ней мы можем представить себе, как будет выглядеть следующее поколение Rapid, идущее на смену нынешнему, в том числе и для нашего рынка.
Что же касается экспозиции марки на Женевском мотор-шоу 2019, то она продемонстрировала верность выбранному Европой экологическому пути развития автопрома. На стенде бренда, который к 2022 году обещает вывести на рынок аж 10 электромобилей, красуется и электрический концепт Skoda Vision-iV, и электрический же велосипед Klement. И не скажу за первую, но вот второй вполне может снискать рыночный успех, в том числе и в России. Если, конечно, удасться угадать с ценой новинки для наших соотечественников. Впрочем, и Vision-iV, и электробайк — пока представлены, только как концепты.