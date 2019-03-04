Названы сроки появления в России нового кроссовера Skoda Kamiq

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» PR-директор российского подразделения Skoda Тимур Алиев, в этом году субкомпактный кроссовер Skoda Kamiq нам ждать не стоит. Для начала чехи должны окончательно разобраться с перспективами Karoq в России. Решение о его локализации в нашей стране к концу 2019 года принято, однако где он будет собираться (в Нижнем Новгороде или Калуге), в каких комплектациях и по какой цене — еще не очень ясно даже самому производителю.

Именно на этом сейчас сосредоточена работа бренда в нашей стране. И только решив эту задачу, чехи начнут думать над российским будущим Skoda Kamiq. Хотя вероятность, что и этот чешский SUV пропишется у нас очень высока. Но никак не раньше конца 2020 года.