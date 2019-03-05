Британцы показали Bentley Continental GT в эксклюзивной версии

Фото: Bentley
На гостеприимно распахнувшем двери Женевском автосалоне британцы представили эксклюзивный Bentley Continental GT в лимитированной версии Number 9 Edition, вдохновленной гоночной легендой Bentley Blower №9 1930 года выпуска.
Светлана Ермолаева

Как отмечают свои юбилеи автомобильные бренды? Конечно, выпуском особенного автомобиля. Компания Bentley не стала исключением: в честь 100-летней годовщины британцы изготовили Bentley Continental GT Number 9 Edition лимитированной партией в 100 экземпляров.

Создавая один из самых роскошных в мире авто мастера ателье Mulliner, расположившегося в английском Крю, вдохновлялись гоночным Blower сэра Генри Ральфа Стэнли «Тима» Биркина. На этом автомобиле с турбированным мотором гонщик участвовал в 1930 году в марафоне «24 часа Ле-Мана».

Эксклюзивный Continental GT отличается большой цифрой 9 на решетке радиатора. Купе предложат в двух вариантах окраски кузова: глубокого темно-зеленом Viridian или черном Beluga, а также с 21-дюймовыми колесными дисками.

Центральная консоль украшена панелями под шлифованный алюминий и часами марки Jaege. Хронометр создали по мотивам циферблата, установленного на оригинальный Blower №9. Кроме того, каждый из элитной сотни получит ручку коробки переключения передач, отделанную 18-каратным золотом.

Кстати, вместе с купе Bentley привез на выставку Bentayga Speed — самый быстрый серийный кроссовер в мире с 635-сильным W12, развивающем до 900 Нм крутящего момента.

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5 марта 2019
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