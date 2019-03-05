Чего не хватает Renault Logan, который продается в России

Честно говоря, даже жаль, что этот компактный городской «француз» не приедет в Россию. Очередное поколение машины, показанное на Женевском автосалоне-2019, по-прежнему радует глаз своими формами, хотя практически все автоэксперты сетуют на то, что «пятый» Clio чуть ли не как две капли воды похож на «четвертый». Возможно, оно и так, но своего шарма от этого малыш не потерял. И даже наоборот.

Став короче, ниже, но шире, теперь он предоставляет своим пассажирам еще больше пространства и свободы. Да и внешне эти геометрические превращения пошли на пользу, сделав его еще элегантнее и вместительнее: багажный отсек авто увеличился сразу на 90 литров, достигнув 390 л.