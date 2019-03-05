Чего не хватает Renault Logan, который продается в России

В Женеве показали пятое поколение Renault Clio, построенного на совершенно иной платформе. Да, пусть новая французская городская малолитражка до нас и не доберется, но зато всеми своими достоинствами она поделится с популярным в России Logan.
Честно говоря, даже жаль, что этот компактный городской «француз» не приедет в Россию. Очередное поколение машины, показанное на Женевском автосалоне-2019, по-прежнему радует глаз своими формами, хотя практически все автоэксперты сетуют на то, что «пятый» Clio чуть ли не как две капли воды похож на «четвертый». Возможно, оно и так, но своего шарма от этого малыш не потерял. И даже наоборот.
Став короче, ниже, но шире, теперь он предоставляет своим пассажирам еще больше пространства и свободы. Да и внешне эти геометрические превращения пошли на пользу, сделав его еще элегантнее и вместительнее: багажный отсек авто увеличился сразу на 90 литров, достигнув 390 л.
Впрочем, мы заговорили об этой машине потому, что она не становится менее актуальной для российских потребителей. Дело в том, что это первая модель Renault, построенная на новой прогрессивной платформе CMF-B, на которой в дальнейшем будут стоять и другие авто марки, в том числе и семейство Logan.
Прелесть архитектуры, пришедшей на смену В0 в том, что она с одной стороны, позволяет значительно уменьшить вес транспортного средства, а с другой — сделать его более безопасным, в том числе и благодаря полученной возможности использовать высокотехнологичные электронные системы. А это значит, что будущий «Логан» станет динамичнее, надежнее и умнее.
Кстати сказать, новый Renault Logan на платформе CMF-B должен появится уже в следующем году.