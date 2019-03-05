Японцы презентовали новейший кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer

Энгельберг — это небольшая коммуна и горнолыжный курорт в швейцарских Альпах, со всех сторон окруженный вершинами и с населением в 3767 человек. Именно в честь этого живописного местечка японцы назвали свой новый «паркетник» Mitsubishi Engelberg Tourer.

По словам представителей бренда, автомобиль отлично чувствует себя на любом дорожном покрытии и при любых условиях. Трехрядный Engelberg Tourer оснастили гибридной силовой установкой, контактирующей с системой полного привода. Так что в отличие от электрокара, он позволяет спокойно путешествовать по местам, где нет возможности постоянно заряжать батарейку.