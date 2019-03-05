Японцы презентовали новейший кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer

На автосалон в Женеву японцы прикатили совершенно новый кроссовер — Mitsubishi Engelberg Tourer. Автомобиль оснастили гибридной силовой установкой. Причем название модели намекает на неплохие эксплуатационные характеристики.
Энгельберг — это небольшая коммуна и горнолыжный курорт в швейцарских Альпах, со всех сторон окруженный вершинами и с населением в 3767 человек. Именно в честь этого живописного местечка японцы назвали свой новый «паркетник» Mitsubishi Engelberg Tourer.
По словам представителей бренда, автомобиль отлично чувствует себя на любом дорожном покрытии и при любых условиях. Трехрядный Engelberg Tourer оснастили гибридной силовой установкой, контактирующей с системой полного привода. Так что в отличие от электрокара, он позволяет спокойно путешествовать по местам, где нет возможности постоянно заряжать батарейку.
Кстати, новинка унаследовала комбинированный агрегат с 2,4-литровым бензиновым мотором от Outlander PHEV. Аккумуляторная батарея позволяет исключительно на электротяге проходить до 70 км. А при полном заряде и топливном баке кроссовер пройдет до 700 км.
Стоит добавить, что кроссовер хорошо ориентируется на местности: в списке его оснащения есть информационно-развлекательный комплекс с системой навигации, получающий данные о погоде, температуре за бортом, а также о рельефе местности и состоянии дорожной поверхности. Эта информация помогает верно выбирать режимы движения.